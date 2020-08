Wat is beter: slapen met je haar los of vast?

Heb jij je haar los of vast in bed? Het is maar net wat jij fijn vindt voelen. Maar het één blijkt toch echt beter te zijn dan het ander.

Naast dat je het best een pyjama kunt dragen tijdens warme nachten, is het ook aan te raden om je haar vast te te maken voor je je bed inkruipt. Om de volgende redenen is slapen met los haar niet zo verstandig:

Is je haar droog en nog ongewassen? Dan kan het zomaar zijn dat je met je gezicht op je losse, vieze haar slaapt, waardoor je onzuiverheden op je gezicht kunt krijgen. “Je haar werkt als magneet voor vuil van buitenaf. Als je dan slaapt met je haren los, wrijft je haar over je gezicht en beddengoed waardoor je huid meer vatbaar wordt voor puistjes”, legt dermatologe Dendy Engelman uit aan Southern living. “Dat verklaart ook waarom we soms pukkeltjes krijgen op andere plaatsen zoals onze wangen.”

2. Het haar breekt af

Los haar krijgt meer kans om te schuren tegen je kussen en je lichaam tijdens het slapen. Het gevolg? Het haar kan afbreken of splijten. Je haar is namelijk net even wat kwetsbaarder als het los is. Om dit te voorkomen is het beter om je lokken (niet te strak) vast te zetten. Je haar kun je het best met een zacht elastiek, zoals een scrunchie, vastmaken in een losse staart, knot of vlecht.

3. Het is een bron van bacteriën

Het maakt niet uit of je haar ‘vies’ is of net gewassen: het is een bron van bacteriën dat je op je kussen laat rusten. Als je bijvoorbeeld met je natte haar op je kussen ligt, kan zich door het vocht een bron van bacteriën gaan vormen. Maar dat geldt ook voor droog en ongewassen haar, zoals je bij punt 1 kunt lezen.

4. Het is te warm

Tijdens een warme zomernacht is het fijner om je haar op te steken voor je gaat slapen. Op die manier plakt het niet in je nek tijdens de nacht en pikt het minder bacteriën op door het vocht dat je verliest.

Bron: Southerns living. Beeld: iStock