Déze 6 slechte gewoontes kunnen zorgen voor haaruitval

Zie je overal in huis haren liggen en zit jouw borstel na het borstelen ook helemaal vol haren? Dan kun je last hebben van haaruitval.

Deze slechte gewoontes kunnen de oorzaak zijn:

1. Nat haar

Borstel jij je haar altijd gelijk na het douchen? Dit kan leiden tot haarbreuk, omdat je haar nat veel kwetsbaarder is. Laat je haar daarom eerst goed opdrogen, voordat je het kamt. Je kunt eventueel een speciale borstel gebruiken voor nat haar. Tip: om ervoor te zorgen dat de klitten door het opdrogen niet erger worden, kun je het beste een anti-klit spray gebruiken.

2. Krabben

Als je last hebt van psoriasis, roos of muggenbulten op je hoofd, dan ben je waarschijnlijk voortdurend aan het krabben. Krabben kan schade veroorzaken aan je hoofdhuid en haar, waardoor het risico op haaruitval groter wordt. Probeer daarom minder (hard) te krabben en ga eventueel langs de huisarts voor advies.

3. Föhnen, stijlen of krullen

De warmte van föhnen, stijlen of krullen kan leiden tot haarbeschadiging, wat uiteindelijk zorgt voor haaruitval. Zorg er daarom voor dat je je haar goed beschermt met de juiste producten en gebruik nooit een föhn, krul- of stijltang op nat haar.

4. Anticonceptie

Wist je dat je anticonceptie ook de oorzaak kan zijn van je haaruitval. Je lichaam kan gevoelig zijn voor verkeerde anticonceptie, omdat je hormoonspiegel hierdoor kan veranderen. Ga voor advies langs de huisarts.

5. Diëten

Zit je op een streng dieet en mag je zo goed als niks eten? Dan zou dat ook de oorzaak kunnen zijn van je haaruitval. Als je je lichaam ‘uithongert’, gaan alle overgebleven voedingsstoffen naar je meest belangrijke organen, zoals je hart en hersenen. Je haar bestaat voornamelijk uit eiwit, dus een eiwitrijk dieet kan je helpen je mooie coupe te behouden.

6. Strakke staart

Draag je vaak een strakke staart of knot? Dan kan je je haar daarmee beschadigen. Je haarfollikels staan dan onder spanning en het strakke elastiekje kan zorgen voor haarbreuken. Draag (thuis) je haar zoveel mogelijk los en zorg ervoor dat als je een staart of knot maakt, je haar niet trekt aan je hoofdhuid.

