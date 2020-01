Door déze slechte gewoontes veroudert je huid 's nachts sneller

We willen allemaal voor altijd jong blijven, maar helaas. Toch kun je het verouderingsproces van je huid vertragen door met deze slechte gewoontes te stoppen.

Een goede nachtrust is natuurlijk heel belangrijk als je mooi oud wil worden. Het worden niet voor niets schoonheidsslaapjes genoemd. Maar wist je dat de manier waarop je slaapt en je huidverzorgingsroutine het verouderingsproces kan versnellen?

Daarom kun je maar beter zo snel mogelijk proberen te stoppen met deze slechte gewoontes:

1. Je slaapt op je gezicht

Als je elke nacht op je zij of buik slaapt, lig je waarschijnlijk ook vaak op je gezicht te slapen. Dit vergroot de kans op wallen en gezwollen ogen bij het ontwaken. Dit komt doordat de zwaartekracht de vloeistof in je zicht naar beneden trekt. Als je veel op je gezicht slaapt, kan dit uiteindelijk leiden tot collageenverlies. Collageen is verantwoordelijk voor de stevigheid en elasticiteit van je huid en zorgt er dus voor dat je huid er jong en fris uitziet.

2. Je drinkt niet voldoende

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: probeer ieder dag voldoende te drinken. Hydratatie van binnenuit is vaak nog belangrijker dan wat je uiteindelijk op je gezicht smeert. Uitdroging lijdt tot een droge huid en dat kan er uiteindelijk voor zorgen dat je meer rimpels krijgt en je huid verzakt naarmate je ouder wordt. Na verloop van tijd verliest je huid zelfs elasticiteit en dat is helemaal funest. Probeer daarom jezelf aan te leren minstens 6 glazen water op een dag te drinken.

3. Je reinigt je gezicht niet

Ook al vergeet iedere vrouw wel een keer haar make-up af te halen voordat ze naar bed gaat, probeer hier geen gewoonte van te maken. Iedere avond je gezicht reinigen is van belang om vuil-, zweet- en make-uprestjes weg te halen van overdag. Als je dit niet doet, kunnen je poriën verstopt raken. Reinig daarom je gezicht goed en gebruik een vochtinbrengende crème om de poriën weer te sluiten.

4. Je gebruikt te veel verzorgingsproducten

Verzorgingsproducten zijn speciaal ontworpen om je huid goed te verzorgen, maar wanneer je er meerdere tegelijk gebruikt, kunnen ze elkaar tegen gaan werken. Als je bijvoorbeeld producten met retinol, die gebruikt worden om rimpels te voorkomen, mixt met producten waarin bezoylperoxide zit om acne te bestrijden, kan je huid uitgedroogd, geïrriteerd en ontstoken raken. Hierdoor kunnen fijne lijntjes en rimpels zichtbaarder lijken.

Bron: Goed gevoel. Beeld: iStock