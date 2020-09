Is het slim en gezond om je huid te verzorgen met olijfolie?

Veel mensen gebruiken olijfolie alleen in de keuken, maar blijkbaar verricht de olie ook wonderen voor je huid. Betekent dit dat iedereen er goed aan doet om het op je huid te smeren?

Er wordt gezegd dat olijfolie voedingsstoffen bevat die de huid voeden en verzachten. Bovendien laat de olie een mooie glans achter. Klinkt goed, maar werkt het wel echt? En is het überhaupt wel veilig om olie op onze huid te smeren?

Olijfolie heeft inderdaad antioxiderende eigenschappen en kan helpen je huid goed te hydrateren. Het bevat veel vitamines, waaronder vitamine E, die veroudering tegengaat. Maar je kunt het nog steeds niet vergelijken met andere krachtpatsers tegen veroudering, zoals retinolen en retinoïden.

Verstopte poriën

Bovendien is het niet voor iedereen verstandig om olijfolie als huidproduct te gebruiken. Dit soort olie is over het algemeen wel veilig, maar het heeft niet altijd alleen maar positieve effecten op je huid. Olie is een voedingsbron voor de groei van bacteriën en gisten die acne veroorzaken. Het spul kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je poriën verstopt raken, waardoor je acne verergert. Olijfolie is dus niet ideaal voor een huid met neiging tot acne. Ook maakt het je huid een stuk vetter.

Niet puur gebruiken

Toch kan het voor sommigen wel dé oplossing zijn. Maar de tip is om olijfolie niet als vochtinbrengende crème zelf te gebruiken, maar als ingrediënt. Maak dus een hydraterend masker waar je onder andere olijfolie aan toevoegt.

Kortom: iedere huid is anders. Het verschilt per huidtype of het wel of niet slim is om olijfolie aan je beautyritueel toe te voegen. Over het algemeen kunnen de meeste huidtypes baat hebben bij olijfolie, maar degenen met een gevoelige, voor acne gevoelige huid moeten oppassen. Dus heb je een vette huid of vaak last van acne? Laat die fles olie dan gewoon in de keuken staan. Heb je juist een droge of uitgedroogde huid? Dan kan een beetje olijfolie wel degelijk helpen, maar gebruik het nooit puur. Mix het met andere verzorgende ingrediënten.

Er bestaan al genoeg huidverzorgingsproducten waar al een beetje olijfolie in zit. Om je een handje te helpen, hebben wij onze favorieten voor je op een rijtje gezet:

Visagist Carmen vertelt je waarom een goede nachtcrème zo belangrijk is:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het Jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Well+Good, Byrdie. Beeld: iStock