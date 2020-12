In de winter kan je huid een stuk droger zijn dan in de zomer. Daar kun je met goede verzorging wat aan doen. Hoe? Experts claimen dat met je met de Koreaanse beautytrend ‘slugging’ zo van die droge huid af bent.

Slugging is een Koreaanse beautytrend die ondanks de naam niets met slakken te maken. Althans niet met de beestjes. Slugging betekent namelijk wel zoiets als ‘in slakkenstijl’ naar bed gaan, maar daarmee wordt bedoeld dat je een flinke laag verzorging (het slijm dus, maar dat klinkt niet zo aantrekkelijk) aanbrengt voor je gaat slapen.

Deze extra stap in de huidverzorging zou ervoor zorgen dat je huid heel zacht wordt en gaat stralen. En het is helemaal niet moeilijk: slugging is niet veel meer dan je gezicht voor het slapen insmeren met een goede laag vaseline. Je gebruikt eerst gewoon de producten voor je huid die je altijd gebruikt, maar daar voeg je op het laatst nog een laagje vaseline aan toe.

Vaseline is een ingrediënt dat een laagje vormt op de huid wat ervoor zorgt dat het vocht verdampingsproces wordt geremd en de huid gehydrateert blijft en zich onder die laag kan herstellen. Vaseline bevat van zichzelf geen verzorgende stoffen, maar zorgt er in dit geval voor dat andere huidproducten beter hun werk kunnen doen.

Slugging en huidveroudering

Slugging kan heel goed werken voor mensen met een droge huid en bij huidproblemen door huidveroudering. De huid kan daardoor minder goed gehydrateerd zijn, slapper worden en er kunnen rimpels ontstaan. Door je huid ’s avonds in te smeren met vaseline, blijft het vocht in je huid ‘opgesloten’ onder die laag en is het resultaat een vollere huid.

Doordat vaseline geen parfum of andere toegevoegde stoffen bevat, is deze methode ook bruikbaar voor mensen met een gevoelige huid en kan het daardoor ook juist een manier zijn om je huid rustiger te krijgen.

Je hoeft je huid niet elke avond in te smeren met vaseline, maar het kan bijvoorbeeld goed werken als je merkt dat je huid wat droger begint te worden. De vaseline trekt niet in je huid, dus je huid zal wel wat vettig blijven. Het is niet verstandig om een handdoek over je kussen heen te leggen, want de vezels van die handdoek kunnen de huid juist weer beschadigen. Daarom kun je beter een extra kussensloop om je kussen doen die je de volgende dag meteen in de was gooit.

Wanneer niet sluggen?

Toch is het niet voor iedereen verstandig om meteen te beginnen met ‘sluggen’. Wanneer je juist een wat vette huid hebt of wanneer je last hebt van acne kun je deze trend beter aan je voorbij laten gaan. Slugging kan er dan voor zorgen dat je hier juist meer last van krijgt. Heb je echt een extreem droge huid? Ook dan levert deze methode waarschijnlijk weinig op. Je huid bevat dan al te weinig vocht om onder de laag vaseline zijn werk te kunnen doen. Je kunt dan beter eerst deze droge huid behandelen met een crème om vervolgens over te gaan op slugging als de huid wat beter gehydrateert is.

Bron: Treatwell, Shape.com. Beeld: iStock