Dít zijn de sneakers die we dit jaar veel gaan zien

De tijd dat we sneakers alleen onder een spijkerbroek konden dragen is allang voorbij. Inmiddels is de sneaker bij veel mensen favoriet en dragen we ze zowel onder een broek als onder een jurkje. Maar welke sneakers zullen we dit jaar veel gaan zien?

Dit jaar lijkt het jaar van de opvallende sneaker te gaan worden. Geen witte sneakers die we vorig jaar veel zagen, maar sneakers in pastelkleuren, met hoge platformzolen, rubberzolen of wat ‘lompere’ brede zolen en sneakers die op een sok lijken.

Pastel

De pastelkleurige sneakers zien wij al helemaal de trend worden in het voorjaar. De sneakers in het roze, mintgroen, lichtblauw en lila zijn online al veel te zien, maar worden vast nog populairder als de zon gaat schijnen.

Hoe hoger, hoe beter

Kun je wel wat extra centimeters gebruiken? Dan word je vast heel blij van deze nieuwe trend. We gaan dit jaar namelijk veel sneakers met hoge platformzolen zien.

Stevige stappers

Ze zien er misschien een beetje uit als schoenen die je aan zou doen voor een lange wandeling, maar deze wat lompere sneaker wordt steeds populairder. Grote modemerken voegden het model al toe aan hun collectie en ook zijn ze steeds vaker te zien op social media.

Sokken

Op je sokken naar buiten klinkt gek, maar toch zien we dit jaar veel sneakers die bijna op sokken lijken. De grote sneakermerken omarmen het model al, maar wij moeten er nog heel even aan wennen.

Rubber

De rubberzool is ook terug! Dit seizoen zien we veel sneakers met een bruine rubberzool. De zool wordt gecombineerd met veel verschillende kleuren. Voor ieder wat wils.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Instagram.