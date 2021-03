Deze sneakers van Meghan Markle zijn betaalbaar én duurzaam

De Engelse Sarah Everard is helaas niet het enige slachtoffer van straatintimidatie. Dagelijks worden vrouwen overal ter wereld geïntimideerd door mannen. Vrouwen krijgen steeds vaker tips hoe ze zich moeten kleden, gedragen en wat ze bij zich moeten dragen, maar mannen krijgen zelden tips over hoe zij zich kunnen gedragen.

Met deze tips kun je jouw zoon (of broer of neefje) leren wat (straat)intimidatie precies inhoudt en hoe zij ervoor kunnen zorgen dat de vrouwen in hun buurt zich veiliger voelen.

Flirten

Fluiten, knipogen en ‘schatje’ roepen zijn voorbeelden van straatintimidatie. De gemeente Amsterdam heeft in 2017 vormen van straatintimidatie strafbaar gesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Het kan voor mannen heel onschuldig en stoer overkomen, maar voor vrouwen is het (vaak) ongewenste aandacht. Het naroepen van vrouwen wordt ook wel catcalling genoemd, en dat is niet te vergelijken met flirten. Zorg ervoor dat je jouw zoon dus informeert over de gevolgen hiervan. Op Instagram vind je bijvoorbeeld genoeg voorbeelden van ongewenste intimidatie.

Wat kunnen mannen dan wel doen als ze willen flirten? Stichting Stop Straatintimidatie schrijft hierover het volgende: “Een biertje aanbieden, voor laten gaan bij de deur, een complimentje over de outfit? Dat kan nog altijd even goed.” Iemand naroepen of constant achtervolgen op straat schetst bij vrouwen het volgende beeld: “Jij bent een vrouw, en wij hebben wat over je te zeggen”.

Achtervolgen

Veel mannen hebben dit misschien niet van zichzelf door, maar als je ’s avonds over straat achter een vrouw aanloopt, kan ze snel het gevoel krijgen dat er iets staat te gebeuren. Dat is niet prettig en geeft een onveilig gevoel. Sommige mannen trekken zich daar niets van aan; je loopt immers gewoon dezelfde weg naar huis. Toch kan het uitmaken om aan de andere kant van de straat te gaan lopen óf de vrouw in kwestie in te halen. Een kleine moeite waardoor de vrouw weet: deze man gaat mij geen kwaad doen.

Praten met maten

Laten we duidelijk zijn: er zijn gelukkig meer dan genoeg mannen die zich wel netjes gedragen als het om vrouwen gaat. De groep die echter blijft intimideren, verpest het voor de rest. Zorg er daarom voor dat je het onderwerp niet alleen met je zoon bespreekt, maar maak het ook bespreekbaar in zijn vriendengroep. Vraag hem ook: zou je jouw vrienden erop aanspreken als je merkt dat ze een meisje lastig vallen? Laat hem er in ieder geval over nadenken.

Cijfers

Mocht je zoon zeggen dat het heus niet zo vaak voorkomt, leg hem dan wat statistieken voor. Om de ernst van de situatie te bekijken, hebben verschillende steden, landen en werelddelen namelijk onderzoek gedaan naar hoe veilig men zich voelt op straat. Uit deze onderzoeken kwamen de volgende cijfers naar voren:

81% van de Amsterdamse vrouwen tussen de 15 en 34 jaar geeft aan te zijn geconfronteerd met één of meer vormen van (seksuele) intimidatie.

80% van de slachtoffers van straatintimidatie negeert het gedrag meestal en loopt door. Meer dan de helft van de ondervraagden heeft ook wel eens wat teruggezegd. Slechts een kleine minderheid doet aangifte.

In 10-14% van de gevallen van straatintimidatie zeggen de omstanders er wat van. De behoefte bij slachtoffers aan bijval van omstanders is echter veel groter.

Dit zijn natuurlijk voorbeelden uit grote steden en het aantal ondervraagden ligt veel lager dan het totaal aantal vrouwen dat ergens woont. Dat neemt niet weg dat deze cijfers veel te hoog zijn en dat straatintimidatie wel degelijk een ding is. Ook in Nederland.

Niet alleen vrouwen

Nu we het toch over dit onderwerp hebben, bespreek dan ook met je zoon dat niet alleen vrouwen geïntimideerd worden op straat. Er zijn genoeg voorbeelden van mishandeling en intimidatie van de LHBTI-community. Homostellen en transgender personen zijn ook vaak slachtoffer van intimidatie, in veel gevallen zelfs met geweld als gevolg. Ga ook daarover het gesprek met je zoon aan, en zorg ervoor dat hij het bespreekt met zijn vrienden (en vriendinnen, want vrouwen doen hier ook aan mee).

