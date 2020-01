Déze sneakers zullen we veel gaan zien in 2020

Wat zijn sneakers toch een heerlijke uitkomst. Ze lopen lekker, zien er hip uit onder je outfit én ze komen (net als elk ander kledingitem eigenlijk) om de zoveel jaar weer helemaal in de mode. En dat geldt dus ook voor de sneaker die we veel in 2020 gaan zien.

De sneakers hebben een geinige ommezwaai gemaakt: waar we à la 2019 nog de chunky sneakers droegen (je weet wel, zoals die grote witte sportschoenen die je vader altijd droeg), dragen we in 2020 sneakers die we óók in de jaren 80 droegen. Simpele, lichte gympies. De meeste modellen zijn overigens niet spierwit, maar juist een beetje dof – voor het retro effect.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Céline (@celineparisceline) op 12 Okt 2019 om 12:55 (PDT)

Duurzaam

Oudere modellen worden geherintroduceerd in nieuwe kleurencombinaties, dus qua kleur is er voor ieder wat wils. Wel een groot verschil: tegenwoordig zijn de sneakers een stuk duurzamer. De sneakers van Veja bijvoorbeeld worden gemaakt van plantaardig gelooid leer en biologisch rubber. Adidas x Parley gaat voor gerecycled plastic om de oceaan op te ruimen.

De meeste sneakers van deze trend hebben haar roots op de tennisbaan liggen. Maar laat je niet gek maken: naast een sportieve outfit kan de sneaker ook heel goed onder een nette outfit.

Bron: Flair. Beeld: iStock