Snel door de douane? Dan moet je déze dingen vooral niet dragen

Sommige mensen worden er gewoon altijd uitgepikt door de douane. Maar waar ligt dat nu aan? Volgens Kimberley Pruitt, een voormalig TSA-agent, kun je die extra controle gemakkelijk voorkomen door bepaalde kledingstukken of voorwerpen voortaan in je koffer te laten.

Kimberley werkte meer dan vijf jaar als beveiligingsmedewerker op Los Angeles International Airport en weet als geen ander wat de regels zijn op een vliegveld. Daarom hier een paar tips waarmee jij voortaan als een speer door de douane gaat. .

Geen maxirokken en jurken

Volgens Kimberley kun je deze kledingstukken beter niet dragen, omdat de douane anders moet checken of jij niks onder je lange rok of jurk verbergt. Naast dat het natuurlijk niet echt prettig is als iemand onder je rok moet kijken, kost het ook eens extra tijd. Je kunt dan ook beter gewoon voor een comfortabele broek gaan.

Schuifspeldjes

Het is natuurlijk fijn om al die loshangende plukjes haar vast te maken met speldjes, maar op het vliegveld worden ze hier allesbehalve blij van. Als je dus geen zin hebt in een metaaldetector die afgaat, kun je die speldjes maar beter in je tas laten.

Cargobroeken en –shorts

Hoewel het natuurlijk heel handig is om een broek te dragen met veel zakken en vakjes, is het geen ideale broek voor de douanecontrole. Alle zakken moeten namelijk één voor één gecontroleerd worden, wat weer een hoop extra tijd kost. Ook deze broek kun je daarom maar beter in je koffer laten (of thuis).

Metalen armbanden en kettingen

Het klinkt een beetje als een open deur, maar toch is iets wat veel mensen nog steeds vergeten. Zorg er voor dat je altijd voor de douanecontrole je sieraden af doet, zodat je niet onnodig lang gecontroleerd hoeft te worden.

Bron: Whowhatwear. Beeld: iStock