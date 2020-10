Snel koud? Draag dan vooral geen spijkerbroek

De temperaturen zijn de laatste weken flink aan het dalen en voor de koukleumen onder ons is dat best pittig: de tijd van spijkerjasjes en korte rokjes is nu écht voorbij. Het is weer tijd voor zwaarder geschut. Een dikke spijkerbroek lijkt misschien een goede keuze, maar wist je dat dit juist beter niet kunt dragen als het koud is?

Wij leggen je hier uit waarom.

Liever geen spijkerbroek

Een spijkerbroek is op het eerste oog een ideaal kledingstuk. Het is namelijk makkelijk te combineren en voor bijna elke gelegenheid wel geschikt. Als je het snel koud hebt en het lekker warm wil hebben, dan kun je echter beter niet voor een spijkerbroek gaan. Een spijkerbroek houdt de kou namelijk niet buiten en het laat je lichaamswarmte makkelijk ontsnappen. Zeker als het een wat losser model is met wijde pijpen. In plaats daarvan kun je beter voor nauwsluitende warme stoffen gaan, zoals bijvoorbeeld een dikke legging. Draag bijvoorbeeld een jurkje met een fleecelegging daaronder en maak het af met warme laarzen. Dit is veel warmer dan een spijkerbroek.