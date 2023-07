Snel vet haar? Dit kun je eraan doen

Misschien ben je ervan overtuigd dat je haar ‘gewoon snel vet’ wordt. Om die reden was je je haar vaak, spuit je er van alles in om er nog iets van te maken en wikkel je het regelmatig in een strakke knot. Maar juist díe dingen kunnen ervoor zorgen dat je haar nog sneller vet wordt. En dan beland je al gauw in een vicieuze cirkel.

Train je haar

Als je wilt dat je haar minder snel vet wordt, is het in eerste instantie van belang dat je je haar niet te vaak wast. Het frequent wassen van je haar verwijdert de natuurlijke oliën van de hoofdhuid, waardoor een overproductie van talg in gang wordt gezet. Dat maakt je haar vet. Twee à drie keer per week wassen is een goede richtlijn. Natuurlijk hangt dit ook af van je haartype. Heeft jouw haar meer wasbeurten per week nodig, gebruik dan een milde shampoo die de natuurlijke oliën van de hoofdhuid niet stript.

Borstel je haar regelmatig

Borstel je je haar zo weinig mogelijk omdat je bang bent dat het er alleen maar vetter van wordt? Niet slim: borstelen is juist nodig om de natuurlijke oliën van het haar gelijkmatig over de lokken te verspreiden. Borstel je je haar te weinig, dan hopen deze oliën zich op op de hoofdhuid, wat tot een vettig gevoel leidt. Maar te vaak borstelen is ook niet goed; dit stimuleert de productie van talg. Probeer hierin dus de juiste balans te vinden. Eén of twee keer per dag borstelen is doorgaans prima.

Wees spaarzaam met conditioner

Conditioner is enkel bedoeld voor de lengtes van je haar. Smeer je het op je hele hoofdhuid? Je haar voelt dan misschien wel lekker zacht aan, maar het wordt ook sneller vet. Daarnaast glijdt conditioner na verloop van tijd naar beneden, waardoor ook de punten van je haar vet worden. Het is belangrijk dat je de juiste conditioner voor jouw haartype gebruikt: een zware conditioner is bijvoorbeeld geen goed idee voor fijn haar en haar dat snel vet wordt. Er bestaan speciale conditioners voor vet haar; deze zijn meestal licht van gewicht en niet-comedogeen.

Gebruik de juiste producten

Mousses, gels, sprays en serums: we gooien van alles in de strijd om onze lokken mooi in model te brengen. Helaas is het gebruik van al die producten een minder goed idee wanneer jouw haar de neiging heeft snel vet te worden. Haarproducten kunnen zich namelijk ophopen op het haar en de hoofdhuid, wat uiteindelijk een vettig laagje vormt. Ook werkt een teveel aan producten verzwarend, waardoor het haar eerder vet lijkt. Probeer daarom zo min mogelijk producten te gebruiken en kies tussen de wasbeurten door voor een verfrissende droogshampoo.

Laat je haar met rust

Je haar aanraken gebeurt vaak zonder dat je het doorhebt. Toch is het, wanneer je dat eeuwige vette haar zat bent, verstandig om deze gewoonte af te leren. Onze vingertoppen zitten vol olie en vuil, wat we vervolgens weer in onze haren smeren. Wat je kunt doen, is een simpele haarstijl toepassen die de hele dag in model blijft zitten en waarbij je niet de neiging hebt om continu met je handen door je haar te glijden. Kies dan uiteraard wel voor een haarstijl waarvoor geen tot weinig stylingproducten nodig zijn.

