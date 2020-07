Déze snelle ontharingstruc is een hit op het internet

In de zomer willen we natuurlijk allemaal mooie, gladde benen hebben. Maar heb je door het gebruik van scheermesjes vaak last van bultjes en ingegroeide haren? Dan is deze ontharingstruc wellicht de oplossing.

Op het populaire social media platform TikTok deelt Alyssa Maria Gray namelijk een hele goeie ontharingstruc. Zij is namelijk laaiend enthousiast over Magic Shaving Powder.

Poeder

Dit ontharingsmiddel is eigenlijk bedoeld voor mannen, maar volgens Alyssa kunnen ook vrouwen dit poedertje heel goed gebruiken. Het belooft namelijk bultjes en ingegroeide haren tegen te gaan.