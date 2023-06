Sneller bruin worden? Volgens het internet doet déze huidolie wonderen

Het internet zweert de afgelopen tijd bij de huidolie Haarlemmer Bruin van Jacob Hooy. Het product bevat olijf, kokos, amandel, sesam, bergamot en lavendel en zou je huid in drie uur diepbruin maken. Klinkt goed, toch?

Hoe werkt het bruiningsproces?

Om te beginnen is het goed om te weten hoe het bruiningsproces van de mens werkt. Dat zit zo: wanneer je veel in de zon komt, worden er meer melanoyten gemaakt. Dit zijn de huidcellen in de buitenste laag van je huid. Als die worden blootgesteld aan UV-straling, maken ze het stofje melanine aan en dát stofje zorgt ervoor dat je huid donkerder van kleur wordt. Weet je dat ook weer!

Sneller bruin worden

Oké, door naar hetgeen waar je hier waarschijnlijk voor bent, want bruiner worden kunnen we bijna allemaal wel. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat dat sneller gaat? Je kunt ervoor kiezen om 2 à 3 wortelen per dag te eten. Tenminste, als je in die theorie gelooft, want dat gaat niet voor iedereen op. Neem je liever het zekere voor het onzekere, dan kan Haarlemmer Bruin de oplossing zijn. Haarlemmer Bruin werkt namelijk het aanwezige pigment naar de oppervlakte van de huid en zorgt er op die manier voor dat dit pigment sneller bruin wordt gekleurd in de zon.

De tekst gaat verder onder de foto.

Jacob Hooy Haarlemmer Bruin Beeld Etos

Het effect van Haarlemmer bruin is afhankelijk van je huidtype en hoe snel je bruin wordt, maar volgens fans van het product werkt het hoe dan ook. Bovendien zit de olie vol natuurlijke ingrediënten, waardoor-ie niet schadelijk is voor je huid. Wél is het belangrijk om te weten dat de traditionele Haarlemmer Bruin geen SPF bevat. Wil je niet verbranden, dan is het dus een vereiste om je huid zélf van een laagje zonnebescherming te voorzien. Haarlemmer Bruin van Jacob Hooy is onder andere verkrijgbaar bij Etos voor €13,99 (150 ml).

Haarlemmer Bruin met SPF20

Wil je niet én met zonnebrand én met Haarlemmer Bruin aan de haal? Goed nieuws, want Haarlemmer Bruin is sinds kort ook verkrijgbaar in een nieuwe variant met SPF 20 erin verwerkt. In dat geval is-ie wel nét iets duurder, namelijk €24,99 voor dezelfde hoeveelheid. Afijn, weet je in ieder geval wél zeker dat de kans minder groot is dat je straks een tomaatje bent in plaats van een chocolaatje!

Haarlemmer Bruin met SPF20 Beeld Etos

Ben je ondanks het smeren van zonnebrand toch verbrand? Zorg ervoor dat je je huid de juiste nazorg geeft.

Bron: Holland & Barret VRT