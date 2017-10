Dankzij déze onverwachte boosdoener krijg je sneller droge lippen

We doen er alles aan om in het najaar, als het buiten frisser is, onze lippen zacht en soepel te houden.

Maar dat is helemaal nog niet zo makkelijk. Want voor we het doorhebben zitten er barsten in onze lippen en voelen ze droog aan. Maar er is iets onverwachts dat onze lippen alleen maar droger maakt.

Weg met dat drankje

En dat is: onze geliefde koppen thee en koffie. Dokter Livestrong legt het uit: “Het drinken van veel cafeïne kan ervoor zorgen dat je uitdroogt. Wanneer je lichaam uitdroogt, droogt je huid ook uit en je lippen dus ook.” Veel mensen bevochtigen hun mond dan met hun tong, maar dit droogt de lip alleen maar meer uit. Wat je beter wél kunt doen is na je koffie of thee altijd een glas water drinken.

Zo los je ’t op

Wat overigens erg goed tegen droge lippen helpt, als je ze nu eenmaal al hebt, is zonnebloemolie op de randjes smeren. Dat werkt beter dan een lippenbalsem of iets in die richting: al na 1 keer smeren voelt het een stuk zachter. Kijk, dat is nog eens een makkelijke én goedkope truc. Zo komen we het najaar wel door.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock