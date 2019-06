Geinig of vreselijk: sokken in sandalen zijn terug van weggeweest

In het straatbeeld zie je regelmatig dat trends van vroeger weer helemaal terugkomen. Dat is nu ook het geval met de veelbesproken ‘sokken in sandalen’-trend.

Maar of dat nou zo leuk is of niet, daar zijn de meningen over verdeeld.

Elke sok heeft zo z’n voordeel

Ach, het blijft waarschijnlijk een discussie zonder eind. En je mag er natuurlijk van vinden wat je vindt, maar sokken in je (open) schoenen dragen heeft écht zo z’n voordelen. Draag je namelijk vaak schoenen zonder sokken, dan heb je een grotere kans op infecties en voetschimmels. En met sokken aan krijg je natuurlijk minder snel blaren.

Kleuren & glitters

Als we het over sokken in open schoeisel hebben, dan hebben we het niet over de ‘standaard’ witte sportsokken in sandalen. Nee, de trend van nu gaat veel verder: je ziet de sokken voorbijkomen in werkelijk álle soorten en maten. Van twee verschillende exemplaren tot sokken vol glitters en kleurtjes. En leeftijd speelt daarbij ook helemaal geen rol. Wat vind jij ervan?

Durf jij je eraan te wagen? Dit zijn kekke sokjes:

Bron: Viva & Instagram. Beeld: iStock, Instagram