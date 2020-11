Deze onverwachtse trend is weer helemaal terug van weggeweest

De spencer is ineens weer overal: op de catwalk, op social media en in de kledingwinkels. Deze trend is comfortabel, perfect voor wisselvallig weer én makkelijk te combineren.

Plunder je kledingkast, want de spencer heeft een comeback gemaakt. Je vindt ze dit jaar in allerlei varianten: met een col, een v-hals, een split of eentje die net boven de knie komt.

Combineren

Een spencer kun je op verschillende manieren dragen. Tijdens wisselvallig weer kun je de mouwloze trui dragen op een coltrui of in combinatie met een jasje. Momenteel zie je dat het item veel wordt gedragen over een blouse met een oversized kraag. In de zomer kun je ervoor kiezen om er een t-shirt onder te dragen of helemaal niks.