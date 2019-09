De 3 beste spijkerbroeken voor vrouwen met lange benen

Je mag van geluk spreken als je lange benen hebt, want daar zal menig vrouw jaloers op zijn. Toch kan het soms vervelend zijn met shoppen.

De kans is namelijk groot dat je vaak het probleem hebt dat een spijkerbroek te kort of anders weer te breed is. Daarom hebben we speciaal voor vrouwen met lange benen de 3 beste spijkerbroeken op een rijtje gezet:

1. Mom jeans

Dit model staat stoer en nonchalant. Daarom is het niet erg als ‘ie wat korter is dan ‘ie eigenlijk hoort te zijn. Vaak staat dit juist nog wat speelser en vlotter.

2. Skinny jeans

Skinny jeans bestaan in alle kleuren en maten en daarom ideaal als je lange benen hebt. Bij de meeste merken heb je namelijk ook lengtemaat 34 of 36, waardoor ze altijd als gegoten zitten. Bovendien komen je lange benen er mooi in uit.

3. Flared jeans

Over mooie lange benen gesproken: de flared jeans staat fantastisch bij lange vrouwen. Hierbij is het wel belangrijk dat ‘ie lang genoeg is, anders ziet het er een beetje gek uit.

Bron: PureWow. Beeld: iStock