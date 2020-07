Het spijkerrokje: met deze tips combineer je ‘m hip en stijlvol

Het spijkerrokje is een populair, maar lastig kledingstuk. Wat draag je eigenlijk bovenop een spijkerrok? Voor je gevoel kan het al snel tuttig, ordinair of jeugdig ogen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je jezelf fijn voelt in de outfit die je draagt. Met deze kledingtips sta je minder lang te treuzelen voor de kledingkast.

Instoppen

Stop je blouse, t-shirt of trui in je rok. Dit geeft je outfit een stijlvolle look. Vooral als je een lange rok draagt, is deze tip een aanrader. Combineer de rok eventueel met een opvallende of casual riem.