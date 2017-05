Dit is wat sporten met make-up op echt met je huid doet

Ze zijn onweerstaanbaar, die kleine puppies. Maar ze worden ook een keer groot, en dieren zijn niet altijd even voorspelbaar. Hoe zorg je ervoor dat je geen spijt krijgt van de aanschaf van je hond? Drie tips.

Denk goed na

Voordat je een hond aanschaft zijn er veel dingen waar je goed over moet nadenken. Heb je voldoende plek in huis? Heb je genoeg tijd voor de verzorging? En heb je nagedacht over de kosten? De voeding, de dierenarts, de inentingen. Het is slim om van te voren voor jezelf een lijstje te maken, zodat je goed weet met welke uitgaven je te maken gaat krijgen. Voor de kosten bij de dierenarts kun je een huisdierenverzekering afsluiten. Dan kom je niet voor verrassingen te staan.

Jong geleerd

Net als met mensen valt er bij huisdieren veel aan te leren in hun jonge jaren. Zorg daarom al dat je met een puppy vroeg begint met opvoeden. Neem hem mee op cursus, leer hem goed wie de baas is. En leer hem ook wat de regels in huis zijn: daar mag je wel komen, daar niet. Ook is het slim de hond te ‘socialiseren’. Zorg dat hij verschillende plekken, verschillende mensen, andere honden en wisselende geluiden leert kennen. Zo heb je later het minste kans op onverwachtse reacties wanneer hij ergens van schrikt.

Ongeluk in een klein hoekje

Een hond is en blijft een dier, en dieren blijven onvoorspelbaar. Al is je hond nog zo braaf, tijdens het buitenspelen kan hij in gevecht komen met een andere hond. Ook een ongeluk zit in een klein hoekje. Hoe goed je hond opgevoed is, hij kan zomaar oversteken en worden aangereden. Juist vanwege het onvoorspelbare karakter van je huisdier is het goed om een huisdierenverzekering af te sluiten. Zo kom je niet voor onverwacht hoge medische kosten te staan.