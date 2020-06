Dit sportieve shirt is weer helemaal terug van weggeweest

Misschien droeg je zoon of dochter ’m jaren geleden ook al met het kraagje rechtop of zelfs twee exemplaren over elkaar voor extra kraag-impact. De polo is terug en niet meer voorbestemd aan golfbanen en tennisvelden.

Vroeger, we hebben ’t over een jaar of 15 terug, werd de polo verheven tot statussymbool. Welk logo er op stond, bepaalde op de middelbare school waar je zo’n beetje in de rang stond. Gelukkig hebben we die tijd ver achter ons gelaten.