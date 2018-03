Waarom iedereen het over deze spotgoedkope wenkbrauwgel heeft

Als je altijd in de weer bent met je wenkbrauwen en ze willen maar niet kleuren en vormen zoals je wilt: wij weten raad. Deze wenkbrauwgel heeft al heel wat beautyharten gestolen.

En het kost je ook nog eens weinig.

Tadaa

Want bij de Hema vind je een superfijne wenkbrauwgel, voor ook nog eens een superfijn prijsje! Je koopt ‘m al voor 3,75 euro. Het fijne is: de transparante gel werkt bij iedere kleur wenkbrauw even mooi. Het borsteltje is heel fijn en je kunt de gel in een paar seconden mooi aanbrengen. Het resultaat: mooi gevormde wenkbrauwen die de hele dag netjes blijven. Onze eigen ervaring is ook dat het geen dikke gel is. ‘Je ziet er gelijk gezonder en frisser uit – en dat met zo’n kleine moeite.

Libelle’s Lieke heeft ‘m elke dag op en ‘gaat de deur niet uit zonder de gel’. “En als je ‘m mét kleur koopt, hoef je je wenkbrauwen verder niet te doen.” Zo zien haar wenkbrauwen eruit met de gel op:

Hier kun je de gel kopen.

Bron: Hema. Beeld: iStock