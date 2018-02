We krijgen steeds grotere voeten (en dat brengt een voordeel met zich mee)

Baal jij van jouw grotere voeten? Nergens voor nodig. Het lijkt in ons land steeds meer de standaard te worden. Onze voeten worden steeds groter, en dat valt ook schoenenwinkels op. Het zal je namelijk vast niet verbazen dat je op de vrouwenafdeling tegenwoordig schoenen kunt vinden tot maatje 43.

Het is vandaag de dag geen uitzondering meer wanneer je een schoenmaat groter dan 39 hebt. Directeur van Torfs schoenen, Wouter Torfs, vertelt tegen De Standaard: “Vier jaar geleden hebben we het assortiment uitgebreid omdat de vraag zo aanzienlijk was.” Winkels merken dat intussen de kleine maatjes blijven staan, zelfs tijdens de uitverkoop.

Gemiddeld 39

Onze voeten zijn groter dan die van vorige generaties. Hadden vrouwen in 1995 nog schoenmaatje 37,5 gemiddeld, is dat tegenwoordig een 39. Dat is een groei van bijna twee maten. Logisch wel, aangezien we steeds langer worden en onze voeten meegroeien. Steeds meer winkels breiden hun assortiment uit door deze verandering waardoor het steeds toegankelijker wordt voor vrouwen met een grotere schoenmaat om schoenen te kopen. Fijn!

Schoenen kopen

Laat je niet verleiden door het idee dat te krappe schoenen ‘toch wel gaan meerekken’, want dat is helaas vaak niet het geval. Het advies luidt dan ook om alleen schoenen te kopen die direct lekker zitten, dus zonder te knellen of die pijn veroorzaken. Gelukkig zal dit in de toekomst steeds minder vaak nodig zijn, want winkelketens lijken er steeds meer rekening mee te houden.

Schoenen kopen met een grotere schoenmaat dan 39? We hebben de leukste voor je op een rij gezet:

Bron: flair.be. Beeld: iStock