Wil je je kleden zoals Máxima? Wij helpen je een handje. We speurden Vinted af en vonden haar look, maar dan voor een prikkie.

Máxima in het paars

Vorige week opende onze koningin de Week van het Geld in de Kunsthal in Rotterdam. Ze verscheen in een prachtige paarse look met nude pumps. Zowel de blouse als de rok zijn van het merk COS en de pumps van Gianvito Rossi.

Steel de look voor ’n prikkie: in het paars net als Máxima Beeld Getty Images

Steel de look voor ’n prikkie: in het paars net als Máxima Beeld Getty Images

Shop de look op Vinted

Wil je deze look ook in je kast hebben? Wij zijn voor je aan het speuren geslagen. En jawel: we vonden zowel de blouse als de rok op Vinted voor slechts een paar tientjes per stuk. Klik hier voor de blouse en hier voor de rok (zo lang de advertentie online staat en het stuk nog niet is verkocht).

Blouse via Vinted Beeld Vinted

Rok via Vinted Beeld Vinted

Pumps

Ook de pumps van Gianvito Rossi vonden we op Vinted terug. Omdat dit een wat prijziger merk is, en je al gauw € 600,- voor een paar pumps betaalt, zijn deze tweedehands ook niet spotgoedkoop. Klik hier voor het paar op Vinted (ook hier geldt: verkocht is verkocht). Zoek je het wat goedkoper? Dan kun je altijd gaan voor deze look-a-likes van Bristol.

Pumps via Vinted Beeld Vinted

Zoveel geeft koningin Máxima jaarlijks uit aan kleding

Bron: Vinted, Getty Images