Steel de show met dit zelfgemaakte vestje

Zo’n kort, kraagloos vestje kan overal overheen en geeft elke outfit een pittig kleuraccent.

Simone Dernee Yvette Kulkens

Kraagloos vestje

Patroon Punto 42

Maat: S - M / L - XL

Modelmaten

Bovenwijdte: 118/130 cm

Lengte: 47/50 cm

Materiaal Langyarns bold (wol, polyacryl) 500/600 g = 5/6 bollen olijf 1099.0097.

Hier vind je het patroon en de werkbeschrijving.

Patroon I:

Nldn Nr 10: 1 r st, 1 av st.

Patroon II:

Nldn Nr 12: r tricot = r op goede kant, av op av kant.

Patroon III:

Nldn Nr 12: av ribbels = av op goede en av kant.

Tip 1: de kst over de hoogte van de voorpandenranden in pat III meebr. De overbl kst in het overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte maken.

Tip 2: opvallende mind: rechterkant = 1 av kst, 1 av st, 1 r st, 2 st r samenbr. Linkerkant = 1 overhaling (1 st afh, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen), 1 r st, 1 av st, 1 av kst.

Proeflapje:

Patroon II, Nldn Nr 12:

8 st = 10 cm breed

12 nldn = 10 cm hoog

Rugpand:

49/53 st opz met nldn Nr 10. In pat I br, met 1 r st beginnen. Op 5 cm van de opzet met nldn Nr 12 in pat II verder br. Armsgat: op 22 cm van de opzet aan weersz de hoogte markeren en recht verder br. Schouders: op 20/23 cm van de markering aan weersz elke 2de nld 3x5 st / 1x6 st + 2x5 st afk. Hals: tegelijk op 46/49 cm van de opzet (in een nld op de av kant) de middelste 11 st soepel afk. Aansluitend de telkens overbl 4/5 st afk.

Linkervoorpand:

24/26 st opz met nldn Nr 10. In pat I br, met 1 av st beginnen. Op 5 cm van de opzet met nldn Nr 12 in volg stekenindeling verder br: 1 kst, 21/23 st pat II, 2 st pat III (inclusief kst zie tip 1). Het armsgat aan de rechterkant op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand markeren.

Hals:

Op 24/27 cm van de opzet aan de linkerkant elke 4de nld 5x1 st opvallend mind (zie tip 2). De schouder aan de rechterkant op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk. Op 47/50 cm van de opzet de overbl 4/5st afk.

Rechtervoorpand:

Als spiegelbeeld van het linkervoorpand br.

Mouwen:

22/24 st opz met nldn Nr 10. In pat I br. Op 5 cm van de opzet met nldn Nr 12 in pat II verder br. Voor de mouwverbreding aan weersz elke 6de nld 6x/7x1 st meerd = 34/38 st.

Mouwkop:

Op 42 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 3x4 st / 2x4 st + 1x5 st afk. Op 5 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

Afwerking:

Naden sluiten. De mouwen tussen de markeringen van het rugpand en de voorpanden inzetten.

Oost, west, thuis vest

Productie & styling: Simone Dernee