Deze kleur nagellak past het beste bij jouw sterrenbeeld

Kies jij elke week voor een ander kleurtje op je nagels of blijf je trouw aan één kleur? Mocht je deze zomer toch twijfelen over de kleur, luister dan eens naar de sterren.

Volgens je sterrenbeeld past déze kleur nagellak namelijk het beste bij jou.

Kreeft: paars

Een Kreeft is creatief, veerkrachtig, ambitieus maar ook zorgzaam. Daarom kan een Kreeft nooit misgaan met een paarse nagellak. Het past bij haar fantasierijke karakter en haar creativiteit.

Leeuw: oranje

Een Leeuw is gul, warmhartig, enthousiast en ruimdenkend. Ze zijn liefdevol en vanwege de warmte van haar karakter past de kleur oranje het beste bij dit sterrenbeeld.

Maagd: hemelsblauw

Aangezien een Maagd verlegen, bescheiden maar erg betrouwbaar is, kun je wel zeggen dat de kleur hemelsblauw het beste bij haar past. Deze kleur is niet te opvallend, maar gaat wel een beetje blinken wanneer er wat licht op valt. Pas wanneer een Maagd iemand vertrouwt stelt ze zich open.

Weegschaal: roze

Een Weegschaal is dol op romantiek en houdt ervan om in de watten gelegd te worden. Niet voor niets dat de kleur roze het beste bij haar past. De zachte tint van rood is vrolijk, zoet en jeugdig. Ideaal voor een vrouw die van liefde, drama en flirten houdt.

Schorpioen: turquoise

Een Schorpioen heeft iets geheimzinnigs. Ze gaat altijd vastbesloten, vol energie en doelgericht te werk. De kleur turquoise is een kleur die staat voor energie, balans en perfectionisme. Daarom is dit de beste combinatie.

Boogschutter: geel

Levenslustig, dat is een Boogschutter. Ze is altijd goedgehumeurd en vrolijk. Daarom is geel de ideale kleur voor haar. Met deze kleur straalt ze de hele zomer.

Steenbok: zalmroze

Een Steenbok heeft een bescheiden en zacht karakter, dus daar past ook het beste een lichte, zachte kleur bij. Ze heeft geduld en is altijd voorzichtig, maar allesbehalve saai. Zalmroze is daarom dé kleur voor een Steenbok.

Waterman: maagdelijk wit

Het is natuurlijk logisch om bij een Waterman voor een blauwe tint te gaan, maar niks is minder waar. Een Waterman is vriendelijk, trouw en eerlijk. Daarom past maagdelijk wit perfect bij dit sterrenbeeld.

Vissen: lila

Fantasierijk, gevoelig en sympathiek. Deze woorden omschrijven een Vissen. Toch zal ze nooit de aandacht op zich vestigen en daarom past de lichte kleur lila het beste bij haar.

Ram: donkergroen

Als avonturier houdt een Ram van de natuur. De kleur donkergroen past het beste bij dit sterrenbeeld. Het is een mooie kleur met associaties als balans, harmonie, vertrouwen en veiligheid.

Stier: rood

Net als de Leeuw ben jij ook enthousiast, warmhartig en avontuurlijk. Een warme, liefdevolle kleur past daarom het beste bij jou. Niet voor niks dat de kleur rood helemaal jouw ding is.

Tweelingen: mintgroen

Een Tweelingen houdt van het ontdekken van nieuwe dingen en het aangaan van uitdagingen. Daarom is ze dol op de vrolijke, sprekende kleur mintgroen.

Hieronder alle kleuren nagellak op een rijtje:

