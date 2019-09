Dit stijlvolle mode-item trek je gewoon uit de kast van je partner

In de late jaren 80 waren de straten gevuld met breedgeschouderde kledingstukken en ook nu weer mag je ze uit de kast trekken. Misschien heb je er nog 1 bewaard en neem anders eens een kijkje in de kast van je partner. De oversized blazer is namelijk weer helemaal terug.

De afgelopen jaren waren ze zo nu en dan alweer op de catwalk te zien. Oversized blazers. Stijlvol, krachtig en casual-chic als dit item is, kun je het combineren met bijna alles. Een net jurkje of een stoere jeans, deze blazer maakt een statement van iedere outfit. Daarbij houdt hij je op frisse dagen óók nog eens lekker warm. Win-win dus!

Ook de sociale media zijn gevuld met deze stoere en klassieke trend. Om je op weg te helpen in deze jungle van blazers, hebben wij de leukste looks voor je op een rijtje gezet:

Dit bericht bekijken op Instagram she’s classy Een bericht gedeeld door MATILDA DJERF (@matildadjerf) op 8 Sep 2019 om 8:47 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram my mom is cooler than yours 🙂 Een bericht gedeeld door Coco (@chloemonchamp) op 9 Sep 2019 om 11:33 (PDT)

Beeld: Instagram, iStock.