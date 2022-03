Onlangs kocht de hertogin bij de Britse winkelketen Boots aan The King’s Road in Londen een dagcrème van nog geen € 15. Gewoon zelf. “Kate zag eruit als een doodgewone shopper terwijl ze naar de kassa liep om haar crème af te rekenen”, laat een omstander die haar in de winkel spotte weten aan Women and Home. “Ik realiseerde me pas na twee keer kijken wie ze was.”

De dagcrème van Kate

De dagcrème in kwestie is de Nivea Naturally Good-dagcrème, die je hier voor € 13,99 kunt kopen. Heb je een gevoelige huid, dan is er zelfs een nog goedkopere variant van € 10. De crème is gemaakt van biologische aloë vera en jojoba- en amandeloliën en belooft je een frisse, opgepepte en gehydrateerde huid. En als we naar het stralende voorkomen van Kate kijken, geloven we dat direct. Voor die prijs, en dan ook nog met de koninklijke goedkeuring van een hertogin, lopen wij na werk ook vast even naar de dichtstbijzijnde drogisterij. Hier vind je nog meer producten uit de Nivea Naturally Good-lijn.

Heb jij naast een dagcrème ook een nachtcrème? Belangrijk, want de crèmes hebben een verschillende werking. Onze huidspecialiste legt het uit:

