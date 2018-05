Deze vrouw kwam in 2 weken van haar striae af door dít product

Zeker met dit mooie weer klagen we er weer massaal over: striae. Je hoeft er natuurlijk niet over in te zitten (liever niet zelfs), maar voor wie er dolgraag vanaf wil: even verder lezen.

Het hele internet is in de ban van een meisje dat onder de naam ‘nct1234’ op Reddit vertelt hoe ze binnen twee (!) weken van haar striae afkwam. En ja, íedereen wil natuurlijk weten hoe ze dit heeft aangepakt.

Magisch apparaatje

Om van die vervelende groeistrepen af te komen zou je maar één product nodig hebben: de zogenaamde ‘dermaroller’. Voor wie het apparaatje niet kent: de dermaroller is oorspronkelijk bedoeld om over je gezicht te rollen. In een dermaroller zitten mini-naaldjes die ervoor schijnen te zorgen dat je huid meer collageen aanmaakt. Ook zou het apparaatje rimpels verzachten.

Wát een verschil

Hoe het meisje op het idee kwam om de dermaroller voor haar benen te gebruiken is niet duidelijk, maar dat het werkt is duidelijk te zien. Het verschil tussen haar linker- en rechterbeen is overduidelijk te zien. Op het forum deelt ze: “Het is de bedoeling dat je het 5 keer in 4 verschillende richtingen rolt. Het duurt maar 30 seconden.”

Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock