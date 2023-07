Stuur jij vaak je kleding retour? Dan kun je op een zwarte lijst komen

Even opletten geblazen voor de fanatieke online-shoppers!

Tot hier en niet verder

Online je kleding bestellen is snel en handig, maar je weet nooit hoe de kleding uiteindelijk aansluit op jouw lichaam. Daarvoor moet je het toch echt passen. En dat dit tegen kan vallen, weten we allemaal. “Er zijn ook gevallen waar gedragen kledingstukken terug worden gestuurd. Dan vind ik dat je mag zeggen ‘tot hier en niet verder’. Dus zo’n zwarte lijst vind ik een uitstekend idee”, vertelt Cor Molenaar, voorzitter van Thuiswinkel Waarborg en hoogleraar e-Commerce aan Radar.

Privacy statement

Bij sommige webshops is hier meer over te lezen in het privacy statement. Mocht je dus benieuwd zijn naar welke regels jouw favoriete webshop hanteert, kijk hier dan vooral even naar om die zwarte lijst te voorkomen.

