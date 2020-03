Niet groot van stuk? 4 slimme stylingtips voor kleine vrouwen

Klein maar fijn, wordt zo vaak gezegd. Helemaal waar natuurlijk, al kan het voor kleine vrouwen af en toe ook bést lastig zijn om de juiste kleding te vinden.

Robyn Lee uit het Duitse Welse had zelf jarenlang moeite om leuke kleding te vinden die goed past bij haar lengte. Daarom besloot ze in 2019 het heft in eigen handen te nemen en zélf kleding te ontwerpen voor kleine vrouwen. We delen haar beste tips:

1. Experimenteer met gedurfde prints en texturen

Waar je misschien geneigd bent om voor effen shirts en een standaard broek te gaan, is de kunst juist om te experimenteren met prints en verschillende stoffen. Pak eens een kunstleren legging of rok uit het rek en combineer het met een oversized trui met een fel patroon. Stop deze deels in je rok of legging. Zo accentueer je je taille.