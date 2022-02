De outfit

Trui maat 38-52 € 89,99 (Mona via klingel.nl), blazer maat 38-54 van € 49,99 voor € 29,99 (Paola via klingel.nl), broek maat 44-60 € 69,95 (yestafashion.com), pumps maat 35-41 € 208,95 (Lodi via omoda.nl), tas van € 69,95 voor € 34,95 (Becksöndergaard via omoda.nl), armband € 40,- en oorbellen € 40,- (campsencamps.nl)

Tiptop

“Deze keer zet ik een chique top van Mona in de spotlights. Door de zachte, fijngebreide stof zit-ie zó comfortabel. Extra mooi: de geribde boordjes met metallic strepen voor een sportieve touch. Er is ook een bijpassende kokerrok. Die laat ik hiernaast zien, bij set drie.”

Op hakken

“De pumps van het Spaanse merk Lodi zijn geschikt voor vrouwen zoals ik: dol op trends, maar óók op comfort. Ze hebben een naaldhak en bandjes van goud­kleurige schakels afgezet met ­parelkraaltjes. De kunststof zool met rubberprofiel zorgt voor een fijne grip.”

Citytrip

“Laatst ontdekte ik de curve-lijn van modeketen We fashion. De maten lopen van 44 tot en met 52 of XS tot en met 3XL en alles is heel betaalbaar. Ik ben fan van de overhemdjurk en ook dit shirt moest natuurlijk meteen mee. Want modestad Parijs staat boven aan mijn citytrip-lijstje!”

Beha maat 70-90 C-G € 91,90 en slip maat 40-50 € 40,90 (primadonna.com) Blazer maat 36-48 € 159,99 (gerryweber.com) Top maat 38-52 € 89,99 (Mona via klingel.nl) Tas € 49,95 (zara.com) Wollen baret € 10,- (hema.nl) Jas maat 34-46 € 169,99 (comma-store.eu) Rok maat 34-46 € 42,99 (Bruno Banani via otto.nl) Pumps maat 35-41 € 208,95 (Lodi via omoda.nl) Armband € 12,95 en ketting € 15,95 (zara.com) Culotte maat 34-48 € 99,99 (Alba Moda via klingel.nl)

Beha maat 70-100 B-E € 16,99 en hipster maat 36-54 € 15,99 (bonprix.nl) Vest maat 38-52 € 195,- (yoek.nl) Top maat 38-52 € 89,99 (Mona via klingel.nl) Horloge van € 239,95 voor € 119,95 (Versus Versace via zalando.nl) Zijden sjaaltje € 49,95 (massimodutti.com/nl) Jas maat 34-46 € 299,95 (martvisser.nl) Rok met ribstructuur maat 38-52 € 94,99 (Mona via klingel.nl) Laarzen maat 36-42 € 159,99 (Manfield ook via wehkamp.nl) Creolen € 54,- (silsjewels.nl) Panty maat XXL-3XL € 12,99 (hm.com) Laptoptas 15,6 inch € 69,95 (thelittlegreenbag.nl)

Ruitenvrouw

“Ik combineerde alle sets met een jasje of een fijn vest. De ­gebreide blazer is niet alleen geschikt als ­zakelijke outfit, hij kan ook lekker nonchalant op een jeans. Een ­ideale aanvulling op je ­garderobe, dus.” Deense dingen

“Ik ben groot fan van het Deense merk Becksöndergaard met al die kleurige items en unieke prints. De schoudertas met ingeweven gouddraad viel me direct op. Het merk is verkrijgbaar bij Nederlandse webshops zoals omoda.nl.”

Beha maat 70-100 C-H in zwart of nude € 49,95 en slip maat 38-48 € 32,95 ­(triumph.com) Paperbagbroek maat 44-54 € 39,99 (veromoda.com) Top maat 38-52 € 89,99 (Mona via klingel.nl) Vest maat 44-60 € 59,95 (yestafashion.com) Jacket maat 44-60 € 94,95 (yestafashion.com) Sokken maat 35-42 in zwart of nude € 14,- (falke.com) Armband € 39,95 en oorbellen € 24,95 (abeautifulstory.eu) Loafers maat 35-42 € 159,95 (freddelabretoniere.com/nl) Tote bag € 19,95 (zara.com)

Beha maat 85-115 C-D € 35,99 en slip maat 42-60 € 17,99 (ullapopken.nl) Sjaal € 49,99 (esprit.nl) Top maat 38-52 € 89,99 (Mona via klingel.nl) Horloge € 169,95 (Michael Kors via zalando.nl) Jas maat 36-48 € 169,99 (gerryweber.com) Vest maat 42-60 € 59,99 (ullapopken.nl) Tas € 69,95 (bulaggi.com) Oorbellen € 19,95 (Notre-V via omoda.nl) Jogger maat 48-56 € 95,99 (Samoon via gerryweber.com) Sneakers maat 36-42 € 69,95 (tamaris.com)

Productie en styling: Susan de Bruijn, Lisa Gerth (ass.) | Fotografie: Sanne Tulp | Haar en make-up: Djolien de Kreij