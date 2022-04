De outfit

Jeans maat 42-58 € 49,99 (Angel of Style via klingel.nl), vest maat 34-48 € 85,99 en top maat 36-48 € 85,99 (Taifun via gerryweber.com), sneakers maat 36-41 € 199,95 (Toral via omoda.nl), tas € 109,- (keecie.nl), velours armband € 16,50 (kaschka.nl)

Tie & dye

“Batik en dégradé, oftewel kleurverloop, zijn dit seizoen een trend. Dit pastelkleurige vest met batikprint is een prachtige blikvanger en draagt comfortabel dankzij het zachte ribbreisel. Eronder draag ik een truitje van zuiver katoen. Het vest is mooi te combineren met een jeans of zwierige rok.”

Stoere jeans

“In deze modieuze 7/8 jeans van Angel of Style voel je je altijd prettig dankzij de comfortabele katoenmix met stretch. De hoge tailleband en stoere gekleurde stiksels aan de zijkant maken hem mijn nieuwe favoriet voor dit voorjaar. Niet voor niets style ik ’m deze week vier keer anders.”

Stoer en zacht

“Je knoopt ’m makkelijk om je pols, deze armband van velours lint. Hij is er in veel kleuren en ook voor het bedeltje zijn er verschillende opties: klein of groot, in zilver, goud of rosé. Leuk om meerdere kleuren te combineren, of om cadeau te geven.” Verkrijgbaar vanaf € 16,50 (kaschka.nl)

Bombervest maat 36-48 € 79,99 (didi.nl) Beha maat 70-85 A-F € 86,90 (nl-nl.mariejo.com) Slip maat 36-46 € 50,90 (nl-nl.mariejo.com) Jeans maat 42-58 € 49,99 (Angel of Style via klingel.nl) Jacket maat 36-54 € 48,99 (bonprix.nl) Ribtop maat XS-3XL € 39,95 (andcowoman.com) Oorringen € 7,99/set van 2 paar (hm.com) Scrunchies € 5,99/set van 2 (Six via zalando.nl) Sneakers maat 36-42 € 89,95 (mexx.com) Horloge € 119,- (casio-shop.eu) Weekendtas € 74,90 en shopper v.a. € 21,90 (susanbijl.nl)

Beha maat 75-100 C-L € 54,95 (freyalingerie.com) Slip maat XS-XL € 23,95 (freyalingerie.com) Jeans maat 42-58 € 49,99 (Angel of Style via klingel.nl) Horloge € 149,- (fossil.com) Blazer maat XS-3XL € 119,- (andcowoman.com) Vest maat 38-56 € 175,- (yoek.nl) Schoudertas € 29,99 (Vero Moda ook via zalando.nl) Overhemd maat 36-52 € 14,99 (bonprix.nl) Leren boots maat 36-42 € 169,99 (Manfield via wehkamp.nl) Armband € 39,- (fossil.com) Ketting € 55,- (fossil.com)

Kleurrijk

“Onder de jeans een paar stoere sneakers van het merk Toral. Dit label weet elke keer weer te verrassen met opvallende kleurcombinaties, zoals deze in roze, paarse en beige tinten. De hiel en zijkant hebben een opvallende hologramfolie. Handig: het voetbed is uitneembaar.” In zilver

“Een zilverkleurige tas staat niet alleen geweldig bij casual kleding, hij maakt ook een kantooroutfit net even spannender. Bij Keecie verkopen ze naast dit schoudertasje nog meer fijne zilverkleurige items, zoals tassen in diverse maten, een pasjeshouder, etui, portemonnee, sleutelhanger, telefoonhoesje en toilettas.”

Beha maat 65-90 A-F € 49,95 (lingadore.nl) Slip maat XS-XXL € 29,95 (lingadore.nl) Horloge € 179,95 (Tommy Hilfiger ook via zalando.nl) Jeans maat 42-58 € 49,99 (Angel of Style via klingel.nl) Sokken maat 35-42 € 14,99 (Anna Field via zalando.nl) Oorbellen € 34,90 (Elli via zalando.nl) Parka maat 42-58 € 99,99 (Angel of Style via klingel.nl) Bidon € 26,90 (Born Living Yoga via zalando.nl) Heuptasje € 39,95 (Levi’s via zalando.nl) Sneakers maat 36-42 € 199,95 (freddelabretoniere.com/nl) Sweater maat S-XXL € 39,99 (Tom Tailor via zalando.nl)

Beha maat 90-120 E-L € 77,95 (elomilingerie.com) Slip maat M-3XL € 35,95 (elomilingerie.com) Zonnebril € 30,95 (Jeepers Peepers ook via zalando.nl) Jeans maat 42-58 € 49,99 (Angel of Style via klingel.nl) Vest maat 42-58 € 59,99 (Angel of Style via klingel.nl) Haarclip € 19,- (becksondergaard.com) Jacket maat 44-52 € 60,- (wefashion.nl) Top maat XS-XXL € 69,95 (tramontana.com) Sjaal € 17,90 (DeFacto via zalando.nl) Sneakers maat 36-42 € 119,99 (manfield.com ook via wehkamp.nl) Zonnebrilhoes € 49,- en tas € 159,- (keecie.nl)

Productie en styling: Susan de Bruijn, Lisa Gerth (ass.). | Fotografie: Sanne Tulp. | Haar en make-up: Carmen Zomers.