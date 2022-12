Susan: “Dit jurkje zit zó lekker en het kleedt geweldig af”

De outfit

Vest maat 42-58 € 59,99 (Sara Lindholm via klingel.nl), jurk maat 36-52 € 99,99 (Mona via klingel.nl), panty maat 36-50 € 26,- (falke.com), pumps maat 35-42 € 59,95 en tasje € 49,95 (zara.com), oorbellen € 69,95 (­lereveamsterdam.nl), armband € 30,- (campsencamps.nl)

Fijn ruitje

“De wintercollecties zitten vol ruitjes. Deze gebreide jurk met ronde hals draagt ontzettend fijn, omdat-ie is gemaakt van een combinatie van katoen en polyacryl. Het patroon met de gebreide zwarte inzet zorgt er ook nog voor dat je taille slanker lijkt. Mona via klingel.nl

Het perfecte vest

“Alles aan dit vest klopt: de pasvorm, de stof én het design. Hij is licht, luchtig, warm en bevat maar weinig wol. Hoera, géén kriebelvest! Smaragdgroen matcht geweldig met wit, crème en lichtgrijs. Ook de combinatie met donkerbruin vind ik erg stijlvol.” Sara Lindholm via klingel.nl

Funky fashion “Onlangs ontdekte ik het label 4Funkyflavours. De ontwerpers hebben een muziekachtergrond, dus niet zo gek dat ik het een swingend merk vind. De maten lopen van XS tot 2XL en de kleding is een feestje voor vrouwen die van kleur en prints houden. Een bezoekje aan de site of een van de winkels in Amsterdam, Eindhoven en Roosendaal is echt de moeite waard.” 4funkyflavours.eu

Slip maat 36-54 € 9,99, beha 70-100 B-F € 18,99 (bonprix.nl) Handschoenen € 85,95 (scotch-soda.com.nl) Vest maat 42-58 € 59,99 (Sara Lindholm via klingel.nl) Top maat 32-54 € 28,99 (bonprix.nl) Tas € 29,95 (zara.com) Gilet maat 36-48 € 49,99 (bonprix.nl) Oorbellen € 40,- (campsencamps.nl) Enkellaarsjes maat 36-42 € 129,99 (manfield.com) Armband € 35,- (campsencamps.nl) Horloge € 139,- (Carlheim, ook via zalando.nl) Broek maat 44-54/56 € 74,95, Blazer maat 44-54/56 € 94,95 (yestafashion.com)

Slip maat 40-52 € 60,90, beha 70-110 B-H € 105,- (primadonna.nl) Sokken maat 36-41 € 13,- (burlington.de) Vest maat 42-58 € 59,99 (Sara Lindholm via klingel.nl) Tas € 139,95 (florisvanbommel.com) Hemd maat 38-48 € 14,95 (norah.eu) Jas maat 36-44 € 199,99 (comma-store.eu) Horloge € 109,- (ice-watch.com) Muts € 12,99 (c-and-a.com) Sneakers maat 36-42 € 209,95 (Floris van Bommel, ook via omoda.nl Sjaal € 15,99 (c-and-a.com) Armband € 49,- (ice-watch.com) Broek maat XS-XXL € 99,95, Jackje maat XS-XXL € 119,95 (4funkyflavour.eu)

Lievelingspanty

“Ik draag graag de duurzame katoenen panty’s van Falke. De brede rand is zacht, blijft zitten waar hij hoort te zitten en knelt niet. Ik kan gerust zeggen dat dit mijn favoriete ­kousen zijn. Ze zijn er in elf ­kleuren. Tip: ze gaan heel lang mee als je ze wast in een waszakje.”

Stralend

“Sprankelender wordt het niet! Een glinsterende strass-tas en supermooie pumps met feestelijke strik. Behalve aan het leuke handvat kan de tas met metalen ­ketting over de schouder ­worden gedragen. Hij is er ook in ­zilver, fuchsia en zwart.” zara.com

Body maat 75-105 B-F € 79,99 (otto.nl) Armband € 49,- (fossil.com) Vest maat 42-58 € 59,99 (Sara Lindholm via klingel.nl) Horloge € 129,- (fossil.com) Trui maat XS-3XL € 89,95 (tramontana.eu) Jas maat XS-XXL € 139,- (zara.com) Ketting € 49,- (fossil.com) Tas € 55,95 (tamaris.com) Oorbellen € 49,- (fossil.com) Enkellaars maat 35-41 € 139,95 (tamaris.com) Rok maat XS-3XL € 69,95, Vest maat XS-3XL € 99,95 (tramontana.eu)

Hipster maat XS-XL € 7,99, beha 75-95 B-D € 17,99 (c-and-a.com) Hoed € 17,95 (bijou-brigitte.com) Vest maat 42-58 € 59,99 (Sara Lindholm via klingel.nl) Sokken maat 35-42 € 18,- (falke.com) Top maat XS-XXL € 29,95 (sainttropez.com) Leren jas maat 42-58 € 229,99 (Angel of Style via klingel.nl) Sjaal € 24,95 (bijou-brigitte.com) Armband € 30,- (campsencamps.nl) Boots maat 36-42 € 179,95 (scotch-soda.com) Wanten € 24,99 (Superdry via zalando.nl) Tas € 27,99 (hm.com) Overhemd maat 42-50 € 89,95 (exxcellent.nl), Broek maat 42-54 € 39,99 (Only Carmakoma via only.com)

Fotografie: Jeannette Huisman | Haar en make-up: Carmen Zomers | Assistentie styling: Lisa Gerth, Kayleigh Cornet