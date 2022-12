Susan: “Dit wordt een winter van zachte stoffen”

De outfit

Vest maat 44-56 € 74,95 (yestafashion.com), rokje maat 34-48 € 99,99 (Alba Moda via klingel.nl), coltrui maat 38-52 € 49,99 (Mona via klingel.nl), pumps maat 35-41 € 119,95 (Unisa via omoda.nl), ­creolen € 49,95 (lereveamsterdam.nl), tas € 99,95 (Mosz via duifhuizen.nl)

Superzacht

“Ideaal voor mensen met een gevoelige huid, deze trui van Mona. Je hebt totaal geen last van jeuk of irritaties. Het materiaal is zo zacht als kasjmier en zo fijn als zijde en de col houdt de nek lekker warm. Doordat het fully fashioned in model is gebreid, is de pasvorm perfect.”

Maximaal effect

“Het ruitpatroon met glansgaren en de split achter in de zoom van deze kokerrok vind ik toffe details. Omdat de rok een normale bandhoogte heeft, zit-ie perfect op de heupen. Complimenten gegarandeerd, want deze minirok heeft maximaal effect!”

Wintervest “Het roomwitte maxivest dat deze week in de spotlights staat, is grof gebreid en daardoor een tikkeltje doorschijnend. De laaghangende schouders geven een licht nonchalante uitstraling. En zó zacht, echt zo’n vest dat je de hele winter niet meer uittrekt. Naast roomwit ook verkrijgbaar in Soft Army.”

Beha 70-100 C-H € 81,90 en slip maat 38-50 € 40,90 (­primadonna.com) Choker € 39,95 en oorbellen € 15,95 (zara.com) Vest maat 44-56 € 74,95 (yestafashion.com) Horloge € 139,- (Carlheim via zalando.nl) Top maat 44-56 € 44,95 (yestafashion.com) Poncho € 25,99 (c-and-a.com) Laarsjes maat 36-42 € 169,95 (mexx.com) Tas € 99,95 (Mösz Kris via duifhuizen.nl) Jacket maat 34-50 € 269,95 (martvisser.nl) Leren rok maat 34-50 € 169,95 (martvisser.nl)

Beha 65-85 B-H € 64,- en slip maat S-XL € 37,- (wacoallingerie.com) Horloge € 129,- (fossil.com) Vest maat 44-56 € 74,95 (yestafashion.com) Hoed € 39,95 (spicyscarves.nl) Trui maat 38-52 € 49,99 (Mona via klingel.nl) Jas maat L-4XL € 59,99 (HM+ via hm.com) Handschoenen € 85,95 (scotch-soda.com) Tas € 129,95 (Tommy Hilfiger via zalando.nl) Laarsjes maat 36-41 van € 94,99 (Studio W via klingel.nl) Sjaal € 19,90 (DeFacto via zalando.nl) Broek maat 34-48 € 35,99 (bonprix.nl)

2-in-1-tas “Dit vind ik de perfecte crossbody tas voor een avondje uit. Hoe handig: een portemonnee en een tas ineen! Hij is afgewerkt met stoere hardware, en de schouder­ketting maakt ’m helemaal af. Behalve in rood is-ie ook in zwart verkrijgbaar.”

Mösz Kris via duifhuizen.nl

Beha 75-105 C-F € 15,99 en slip maat 38-58 € 9,99 (bonprix.nl) Armbanden € 49,-/set van 3 (lotenlien.nl) Vest maat 44-56 € 74,95 (yestafashion.com) Oorbellen € 9,95 (bijou-brigitte.com) Overhemd maat XS-XXL € 34,95 (cs-thelabel.com) Tuniek maat 42-56 € 139,90 (yoek.nl) Jas maat XS-XXL € 199,99 (esprit.nl) Halsdoek € 47,95 (Knit Factory via zalando.nl) Handschoenen € 26,95 (Knit Factory via zalando.nl) Schoenen maat 36-48 € 199,- (drmartens.com) Tas € 34,95 (bijoubrigitte.com) Legging maat XS-XXL € 19,99 (hm.com)

Opgehoogd “De slanke smalle blokhakken van deze pumps zijn stevig, stabiel en héél hoog. Eyecatchers onder de ruitjesrok, maar ook geweldig onder mooie donkere jeans of een klassiek zwart jurkje. Verkrijgbaar in rood, blauw, goud en zwart, (glans en mat).

Unisa via omoda.nl

Beha omtrek 70-90 B-F € 82,- en slip maat 36-44 € 45,- (chantelle.com) Tas € 69,99 (manfield.com) Vest maat 44-56 € 74,95 (yestafashion.com) Armband € 109,- (ice-watch.com) Top maat XS-3XL € 69,95 (tramontana.eu) Jas maat 36-54 € 53,99 (bonprix.nl) Haarband € 9,95 (bijoubrigitte.com) Laarsjes maat 36-42 € 89,99 (manfield.com) Horloge € 109,- Blazer € 54,99 maat 40-54 (msmode.nl) Broek € 49,99 maat 40-54 (msmode.nl)

Haar en make-up: Carmen Zomers | Assistentie styling: Lisa Gerth, Kayleigh Cornet