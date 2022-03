4x de bloes anders gestyled:

De outfit

Overhemd maat 44-58/60 € 69,95 en denim tregging maat 44-58/60 € 69,95 (yestafashion.com), blazer maat XS-XXL € 49,95, hakken maat 35-42 € 39,95 en tas € 25,95 (zara.com)

Goedgekeurd

“Ik viel voor deze lange bloes van Yesta. De afneembare strik zorgt voor een vrouwelijke uitstraling en ook de strepen zijn leuk speels: van verticaal naar horizontaal naar diagonaal. Het is niet te zien op de foto, maar de mouwen zijn wijd en hebben een extra breed manchet.”

Strak onder wijd

“Heel mooi onder een wijde, lange bloes is een strakke tregging. Dit exemplaar van denim heeft een fijne stretch (lees: zit heerlijk!) en sluit perfect aan in de taille. De doorgestikte naad over het midden van de pijp geeft optisch extra lengte en zorgt ervoor dat de tregging mooi valt.”

Mooie basic

“Ik koop het liefst blazers die je open kunt dragen, dat zit fijner. Dit jasje van Zara draag ik in maat XXL, voor mij met mijn maat 46 ruim genoeg. Het heeft een strakke reverskraag en opgerolde mouwen tot de elleboog. Opvallend accent zijn de gouden knopen en schoudervullingen. Hallo krachtig silhouet!” De blazer is verkrijgbaar in blauw, rood, wit en zwart.

Beha maat 65-95 C-G € 88,90 en slip maat 38-52 € 50,90 (primadonna.com/nl) Tas € 149,99 (Valentino via duifhuizen.nl) Overhemd maat 44-58/60 € 69,95 (yestafashion.com) Paraplu € 19,95 (Impliva via duifhuizen.nl) Jasje maat 34-46 € 69,99 (mexx.com) Horloge € 149,- (Guess via zalando.nl) Trenchcoat maat XXS-4XL € 69,99 (mango.com) Leren sandalen maat 35-41 € 79,95 (tamaris.com) Armband € 9,95 (maisonjuju.nl) Top maat XXS-XXL € 15,- (Monki ook via zalando.nl) Broek maat 34-46 € 69,99 (mexx.com)

Tuinbroek maat 44-56 € 39,99 (HM+ via hm.com) Biologisch katoenen beha maat 36-48 € 34,90 en slip maat 36-50 € 22,90 (tommy.com) Overhemd maat 44-58/60 € 69,95 (yestafashion.com) Gebreid vest maat 42-54 € 39,99 (only.com) Jacket maat 44-58/60 € 94,95 (yestafashion.com) Sjaal € 9,99 (c-and-a.com) Oorbellen € 25,- (campsencamps.nl) Armband € 55,- (campsencamps.nl) Tas € 149,90 (tommy.com) Sneakers maat 36-42 € 79,95 (mexx.com)

Beha maat 65-85 B-F € 91,90, slip maat 36-46 € 50,90 (mariejo.com) haarband € 29,90 (tommy.com) Overhemd maat 44-58/60 € 69,95 (yestafashion.com) Oversized sweater maat L-4XL € 29,99 (hm.com) Gewatteerde jas maat 42-64 € 69,99 (ullapopken.nl) Oorbellen € 14,95 (lereveamsterdam.nl) T-shirt maat 34-46 € 22,95 (mexx.com) Leren sneakers maat 36-42 € 99,90 (tommy.com) Denim tas € 119,95 (Guess via zalando.nl) Sokken € 10,- (nudiejeans.com) Jeans maat 44-58 € 29,99 (c-and-a.com)

Beha maat 85-130 C-E € 35,99 (ullapopken.nl) Horloge € 99,- (Ice-Watch via brandfield.nl) Overhemd maat 44-58/60 € 69,95 (yestafashion.com) Trui maat 42-62 € 49,99 (ullapopken.nl) Trainingsjack maat 42-60 € 59,99 (ullapopken.nl) Slip maat 46-60 € 29,99/set van 6 (ullapopken.nl) Oorbellen € 89,95 (Anna + Nina ook via debijenkorf.nl) Sokken maat 37-48 € 20,-/ 3 paar (adidas.nl) Hemd maat 44-58/60 € 24,95 (yestafashion.com) Sneakers maat 35-42 € 199,95 (florisvanbommel.com) Armband € 30,- (camps-encamps.nl) Jeans maat 34-50 € 37,99 (bonprix.nl)

Productie en styling: Susan de Bruijn, Lisa Gerth (ass.). | Fotografie: Sanne Tulp. | Haar en make-up: Djolien de Kreij