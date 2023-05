Susan: “Eigenlijk zou iedereen een mooi wit T-shirt moeten hebben”

De outfit

Shirt maat XXS-4XL € 7,99 (H&M), kimono maat 34-50 € 159,95 (spicy-scarves.nl), jeans maat 42-58 € 49,99 (Angel of Style via klingel.nl), sandalen maat 36-42 € 169,99 (fabiennechapot.com), tas € 119,95 (stickysis.com), armband € 14,95 (loveibiza.nl), oorbellen € 64,95 (lereveamsterdam.nl).

Perfecte shirt

“Ik ben dol op goede basics, dus ik heb altijd een paar witte T-shirts in mijn kast hangen. Dit shirt van zachte katoentricot met ronde hals en verlaagde schoudernaden is goed geprijsd én matcht perfect bij de kimono met print. Hij is trouwens ook verkrijgbaar in bruin, groen-wit gestreept, blauw-wit gestreept, lichtblauw, roomwit en zwart.”

Musthave

“Wat een blikvanger, deze kimono. Vooral op een simpel wit shirt. Hij is effen aan de achterkant en heeft een toffe print aan de voorkant. De wijde mouwen en zijsplitten maken het af. De kimono is van het merk Spicy Scarves, dat dit jaar met een stand op de Libelle Zomerweek staat.”

À la Suus gaat live!

Tijdens Libelle Zomerweek, op 11, 14, 16 en 17 mei geeft Suus modetips en kun je vragen stellen. Suus heeft een maatje meer, maar iedereen is welkom. Hoe laat en waar je haar kunt vinden staat op de website. Heb je nog geen ticket gekocht? Bestel deze snel op libellezomerweek.nl. Libelle Zomerweek vindt plaats van 11 t/m 17 mei in Vijfhuizen.

Beha maat 75-95 B-M € 96,90, slip maat 36-52 € 50,90 (primadonna.com) Armband € 50,- en ketting € 70,- (campsencamps.nl) T-shirt maat L-4XL € 7,99 (hm.com) Top maat 34-44 € 69,99 (numph.com) Tas € 39,99 (mexx.com) Hemdje maat 36-54 € 13,99/set van 2 (bonprix.nl) Sneakers maat 36-42 € 89,95 (mexx.com) Sjaal € 15,99 (Monki via zalando.nl) Broek maat 34-44 € 89,99 (numph.com)

Beha maat 85-110 C-E € 38,99, slip maat 42-60 € 17,99 (ullapopken.nl) Armbandje € 17,95 (loveibiza.nl) zalm en pink T-shirt maat L-4XL € 7,99 (hm.com) Zonnebril € 29,95 (Jeepers Peepers via zalando.nl) Blazer maat 42-54 € 119,95 (exxcellent.nl) Tas € 24,95 (bijou-brigitte.com) Top maat 36-48 € 85,99 (gerryweber.com) Loafers maat 35-44 € 99,95 (Gabor via omoda.nl) Sjaal € 24,99 (ullapopken.nl) Broek maat 42-54 € 89,95, (exxcellent.nl)

Eyecatcher

“Hier draag ik een schoudertas in prachtige kleuren. De tas wordt geleverd met twee afneembare hengsels: een verstelbare veganistische leren riem en een gestreepte geweven riem. Hij is gemaakt van hoogwaardig vegan leer en heeft een flap van echte suède.”

Gestrikt

“Niet goedkoop, maar het geld meer dan waard. De sandalen zitten heerlijk en staan fantastisch, of je nu naar je werk gaat of naar een feestje. Behalve in pink papaya zijn ze ook verkrijgbaar in acapulco green, slush puppy pink, quick sand en zwart.”

Beha maat A-F 70-90 € 107,-, slip maat 38-46 € 50,90 (mariejo.com) Vest maat 42-58 € 69,99 (Angel of Style via klingel.nl) T-shirt maat L-4XL € 7,99 (hm.com) Overhemd maat 40-54 € 29,99 (msmode.nl) Oorbellen € 55,- en armband € 25,- (campsencamps.nl) Cowboylaarzen maat 36-41 € 129,99 (manfield.com) Portemonnee € 35,- en tasje € 119,- (keecie.nl) Jeans maat 36-48 € 49,95 (norah.eu)

Beha maat 85-110 B-D € 35,99, slip maat 42-64 € 19,99 (ullapopken.nl) Zonneklep € 38,- (freepeople.com) T-shirt maat L-4XL € 7,99 (hm.com) Oorknopjes € 19,95, ketting € 79,95 (zinzi.nl) Overhemd maat 46-58 35,99 (c-and-a.com) Tas € 57,- (becksondergaard.com) Parka maat 36-52 € 48,99 (bonprix.nl) Slippers maat 36-42 € 24,95 (mexx.com) Sjaal € 42,- (becksondergaard.com) Jeans maat 42-52 € 69,99 (paprika-shopping.nl)

Fotografie: Jeannette Huisman. | Haar en make-up: Tynke Jeeninga. | Ass. styling: Robin Borghols, Kayleigh Cornet