Susan: “Met hoge hakken onder een lang gilet lijk ik een stuk langer”

De outfit

Lang gilet maat 42-56 € 159,90 (yoek.nl), overhemd maat 42-54 € 49,99 (paprika-shopping.nl), legging maat 44-60 € 39,99 (Miamoda via klingel.nl), enkellaarsjes maat 35-42 € 149,95 nu voor € 119,95 (Notre-V via omoda.nl), hartjestas € 165,- (Moschino via thelittlegreenbag.nl), oorbellen € 54,95 (lereveamsterdam.nl)

Gelaagd

“Ik ben dol op gilets, maar dit lange exemplaar laat mijn hart pas echt sneller kloppen. Het is gemaakt van een soepele, stevige stof en heeft twee grote zakken van imitatieleer. Redenen genoeg om het deze week vier keer anders te stylen.”

Letters

“De legging van MiaModa heeft een geweldige pasvorm. Je kunt er alle kanten mee op en de speelse opschriften zijn een creatieve knipoog. Met een paar laarsjes of hakken is-ie feestelijk, met een paar sneakers of veterboots wordt-ie casual stoer.”

Afgeprijsd

“Omdat het bijna sale is, zijn de maanden januari en februari bij het samenstellen van deze rubriek niet de makkelijkste. Voor het drukken van het blad controleren we alles, maar items raken soms uitverkocht. Voordeel is wel dat de prijzen vaak lager uitvallen dan hier vermeld.”

Beha maat 70-90 C-H € 89,90 en slip maat 38-50 € 43,90 (primadonna.com) Ketting € 15,95 en armband € 12,95 (zara.com) Lang gilet maat 42-56 € 159,90 (yoek.nl) Strikbloes maat 38-52 € 29,99 (Paola via klingel.nl) Shapewear jurkje maat 42-56 € 39,95 (zizzi.nl) Mantel maat M-XXL€ 69,99 (hm.com) Laarzen maat 35-41 € 119,- (zara.com) Handschoenen € 35,95 (zara.com) Plissérok 38-48 € 89,99 (gerryweber.com)

Body maat 70-85 A-D € 98,90 en slip maat 36-44 € 37,90 (mariejo.com) Oorbellen € 54,95 (lereveamsterdam.nl) Lang gilet maat 42-56 € 159,90 (yoek.nl) Shirt maat 42-60 € 35,99 (ullapopken.nl) Armband € 149,95 (Dannijo via zalando.nl) Jasvest maat 36-50 € 99,99 (Amy Vermont via klingel.nl) Schoenen maat 35-41 € 109,- (annielshop.com) Bloesjurk maat 38-56 € 159,90 (yoek.nl) Schoudertasje € 165,- (Moschino via thelittlegreenbag.nl) Boyfriend jeans maat 34-48 € 95,99 (gerryweber.com)

Alles is liefde

“Schattig toch, deze Borsa Quilted tas van de Love Moschino-lijn! De crossbodytas wordt geleverd met een riem, zodat je ’m ook als schoudertas kunt gebruiken. Met welke outfit je hem ook combineert, deze tas is en blijft de eyecatcher.” Showstoppers

“Om niet propperig over te komen in het gilet, wilde ik voor de shoot wat langer lijken. Dat is goed gelukt met deze sierlijke Italiaanse boots van Notre-V. De hakken van negen centimeter zijn voor mij wel een uitdaging, dus ik draag ze vooral op zitfeestjes.”

Body maat 75-85 B-D € 32,99 en slip maat S-XL € 12,99 (aftereden.nl) Oorbellen € 49,90 (esprit.nl) Tasje € 23,90 (susanbijl.nl) Lang gilet maat 42-56 € 159,90 (yoek.nl) Shopper vanaf € 29,90 (susanbijl.nl) Shirt maat L-4XL € 19,99 (hm.com) Horloge € 109,90 (esprit.nl) Vest maat 42-64 € 59,99 (ullapopken.nl) Sneakers maat 36-42 € 119,90 (tommy.com) Bandana € 29,95 (scotch-soda.com) Legging maat 36-50 € 59,99 (Amy Vermont via klingel.nl)

Beha maat 75-100 C-H € 107,- en slip maat 40-52 € 50,90 (primadonna.com) Baret € 15,95 (zara.com) Ketting € 60,- (campsencamps.nl) Lang gilet maat 42-56 € 159,90 (yoek.nl) Oorbellen € 50,- (campsencamps.nl) Top maat 40-60 € 49,99 (zizzi.nl) Hydraterende lipstick € 38,- kleur Gabrielle (Chanel via debijenkorf.nl) Jasje maat 32-50 € 59,99 (hm.com) Loafers maat 36-42 € 89,99 (manfield.com) Tas € 139,99 (Collezione Alessandro via klingel.nl) Flared jeans maat 42-56 € 99,90 (yoek.nl)

Productie en styling: Susan de Bruijn, Lisa Gerth (ass.) | Fotografie: Sanne Tulp. | Haar en make-up: Djolien de Kreij