Susan: “Oversized en fluffy... dit vest gaat nooit meer uit”

De outfit

Vest maat XS-XXL € 59,99 en overhemd maat XS-4XL € 24,99 (hm.com), jeans maat 36 t/m 48 € 69,99 (didi.nl), slippers maat 36 t/m 44 € 119,95 (Notre-V via omoda.nl), shopper € 79,95 en oorbellen € 39,95 (stickysis.com), armbanden € 17,95/ 3 st. (loveibiza.nl).

Lekker stevig

“Ik viel voor het stevige katoen van dit oversized overhemd, dat trouwens makkelijk te strijken is. In het voorjaar draag ik het op een jeans of witte tregging. Op vakantie is het handig over mijn badpak, met een short eronder. Ik ga voor de frambozenkleur, maar het overhemd is er ook in helderblauw, mintgroen, wit en lichtblauw-wit gestreept.”

Knuffelvest

“Door de combinatie van oversized en fluffy wil ik dit vest nooit meer uittrekken! Doordat er mohair en merinowol in zijn verwerkt, voelt het zachter dan zacht aan. De verlaagde schoudernaden benadrukken de oversized look. De combinatie van warmgeel en frisroze is helemaal van nu en past perfect bij mij.”

Zusterclub “Mijn verlanglijstje ontplofte bijna, toen ik rondneusde op stickysis.com. Ik ben bijna jarig, dus dat komt goed uit! Het doel van The Sticky Sis Club is een bruisend leven vol zon en vrolijke kleuren te vieren! Ze verkopen de mooiste tassen, sieraden en accessoires.”

Beha 75-105 C-F € 21,99, slip maat 36-54 € 11,99 (bonprix.nl) Armband geel en roze € 11,95 p.s. (loveibiza.nl) Vest maat XS-XXL € 59, 99 (hm.com) Bloes maat 34-46 € 69,95 (tramontana.eu) Horloge € 89,95 (Ted Baker via zalando.nl) Spijkerjack maat 36-48 € 59,95 (norah.eu) Sneakers maat 35-42½ € 79,95 (Converse via omoda.nl) Tas € 149,- (keecie.nl) Jeans maat 44-58 € 32,99 (hm.com)

Beha 70-100 B-H € 85,-, slip maat 38-48 € 42,- (Chantelle by livera.nl) Horloge € 129,95 (DKNY via zalando.nl) Armband € 10,95 (bijou-brigitte.com) Vest maat XS-XXL € 59, 99 (hm.com) Broek maat 34-50 € 39,99 (bonprix.nl) Spijkerjack maat 36-48 € 59,95 (norah.eu) Tuniek maat 38-60 € 89,90 (yoek.nl) Top maat XS-4XL € 39,95 (lingadore.nl) Slippers maat 36-42 € 69,95 (tamaris.com) Tas € 79,95 (stickysis.com)

met flair

“Deze flared jeans van Didi is gemaakt van organisch katoen en heeft een fijne stretch. Dit model is hoger in de taille en sluit dus perfect aan. De pijpwijdte aan de onderkant is 25 cm. Ook verkrijgbaar in indigoblauw en gewassen zwart.”

Slippertje

“Deze slippers van het Italiaanse merk Notre-V zijn van hoogwaardig suède. De brede band over de wreef met kwastjes en schakels maken ze stijlvol. Het dempende voetbed en de loopzool van rubber geven comfort. Mooi onder een spijkerbroek of zomerjurkje.”

Beha 70-95 B-E € 78,-, slip maat 38-48 € 40,- (triumph.com) Sjaal € 59,95 (Fraas via zalando.nl) Vest maat XS-XXL € 59, 99 (hm.com) Top maat 35-48 € 29,95 (norah.eu) Ketting € 19,95 en armband € 9,95 (bijou-brigitte.com) Jasje reversable maat 34-46 € 119,95 (tramontana.eu) Pumps maat 36-42 € 39,99 (bristol.nl) Tas reversable € 39,95 (tramontana.eu) Rok maat XS-XXL € 109,99 (mexx.com)

Beha 75-95 B-M € 91,90, slip maat 36-52 € 35,90 (primadonna.com) Laptoptas € 54,90 en portemonnee € 54,90 (beide oilily.com) Vest maat XS-XXL € 59, 99 (hm.com) Bloes maat 36-48 € 39,95 (norah.eu) Gilet maat 32-50 € 20,99 (hm.com) Zonnebril € 12,99 (hm.com) Sandalen maat 35-43 € 129,95 (Notre-V via omoda.nl) Oorbellen € 54,95 (lereveamsterdam.nl) Broek maat 32-50 € 30,99 (hm.com)

Haar en make-up: Tynke Jeeninga. | Assistentie styling: Robin Borghols, Kayleigh Cornet