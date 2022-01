Susan: “Vandaag draag ik dit vest op een jurkje. Even luchten en morgen op mijn jeans!”

Opvallend “In de kleurenleer zijn rode en groene tinten complementair aan elkaar. Dat betekent dat een outfit in die kleurencombinatie een harmonieus geheel vormt. Deze week laat ik zien hoe mooi rood en groen elkaar kunnen versterken.”

De outfit

Vest maat M-3XL € 29,99 (msmode.nl), jurk maat 42-54 € 74,99 (paprika-shopping.nl), laarzen maat 36-43 € 209,95 (Anonymous Copenhagen via omoda.nl), tas € 79,95 (Matt & Nat via thelittlegreenbag.nl), oorbellen € 49,95 (lereveamsterdam.nl), maillot maat S-XL € 20,- (falke.com)

Happy vest

“In het zonnetje deze week: een lang, bordeauxrood vest. Het openvallende model heeft twee fijne steekzakken aan de voorkant. De mouwen hebben een licht poffende vorm en zijn afgewerkt met een boord. Draag het over een mooie jurk of bloes en je bent klaar! Ook verkrijgbaar in poederroze en zwart.”

Losjes

“Wat een prachtige en op-en-top vrouwelijke laarzen van Anonymous Copenhagen! Volgens de website zou de schacht op het breedste deel veertig centimeter zijn. Zelfs om mijn kuiten van tweeënveertig centimeter zitten ze losjes! Doordat ze geplooid vallen, een spitse neus hebben en de kegelhak is bekleed met suède, staan ze lekker nonchalant.”

Beha maat 1-5 € 59,95 en slip maat S-XL € 34,95 (triumph.com) Collier € 69,- (Fossil via wehkamp.nl) Oorbellen € 49,- (Fossil via wehkamp.nl) Vest maat M-3XL € 29,99 (msmode.nl) Bloes maat XS-XXL € 69,99 (mexx.com) Wikkelvest maat XS-XXL € 59,99 (mexx.com) Top maat 1-5 € 69,95 (triumph.com) Tas € 44,95 (Firenze Elisa Logo via duifhuizen.nl) Sneakers maat 36-41 € 99,95 (Napapijri via omoda.nl) Sjaal € 90,- (nl.dentsgloves.com) Leren rok maat 34-46 € 169,95 (martvisser.nl)

Beha maat 70-85 A-D € 29,99 en hipster maat S-XL € 14,99 (aftereden.nl) Broche € 49,- (uterque.com) Oorbellen € 49,- (uterque.com) Vest maat M-3XL € 29,99 (msmode.nl) Singlet maat 44-52 € 15,- (wefashion.nl) Blazer maat 44-52 € 56,- (wefashion.nl) Bloes maat 36-54 € 39,99 (Dress In via klingel.nl) Tas € 79,99 (manfield.com) Laarsjes maat 36-42 € 99,99 (manfield.com) Sjaal € 79,95 (pom-amsterdam.nl) Broek maat 32-50 € 24,99 (HM+ via hm.com)

Eyecatcher

“Deze pruimrode tas van vegan leer is van Matt & Nat. De buitenkant en de voering zijn gemaakt van gerecyclede materialen en zijn cruelty free geproduceerd. Binnenin zit een ritsvak. Op de site staan nog veel meer toffe tassen van dit merk.”

thelittlegreenbag.nl Vrouwelijk

“In deze lange jurk met V-hals voel ik me heel vrouwelijk. De stof loopt van onder de buste en halverwege de rug uit in plooien zodat-ie prachtig valt. De mouwen hebben een elastisch boordje en poffen een beetje. Met de ceintuur kun je de taille accentueren.”

paprika-shopping.nl

Beha maat XS-XL € 24,99 en slip maat S-XL € 11,99 (aftereden.nl) Armband € 20,- (camps-encamps.nl) Oorbellen € 35,- (camps-encamps.nl) Vest maat M-3XL € 29,99 (msmode.nl) Coltrui maat 44-58/60 € 49,95 (yestafashion.com) Mouwloos vest maat 42-52 € 79,99 (MiaModa via klingel.nl) Jurk maat 42-58 € 49,99 (Janet & Joyce via klingel.nl) Muts € 59,90 (nl.tommy.com) Veterboots maat 36-42 € 99,95 (tamaris.com) Shopper € 53,- (Ted Baker via duifhuizen.nl) Legging maat 42-62 € 29,99 (MiaModa via klingel.nl)

Beha maat 75-95 C-G € 98,90 en slip maat 40-52 € 47,90 (primadonna.com/nl) Armband € 135,- (Design Letters via zalando.nl) Ring € 80,- (Design Letters via zalando.nl) Vest maat M-3XL € 29,99 (msmode.nl) Bloes maat 46-54 € 39,99 (paprika-shopping.nl) Imitatiebontjas maat 36-54 € 51,99 (bonprix.nl) Handschoenen € 67,- (nl.dentsgloves.com) Tas € 59,95 (bulaggi.com) Laarsjes maat 35-41 € 130,- (tamaris.com) Sjaal € 89,- (uterque.com) Rok maat XS-XXL € 99,99 (mexx.com)

Productie en styling: Susan de Bruijn. | Fotografie: Sanne Tulp. | Haar en make-up: Djolien de Kreij. | Assistentie styling: Lisa Gerth, Kayleigh Cornet