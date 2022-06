De outfit

Vest € 89,99 en top maat 34-48 € 55,99 (Taifun via gerryweber.com), rok maat 38-46 € 84,99 (Mona via klingel.nl), sandalen maat 36-41 € 89,95 (Bibi Lou via omoda.nl), tas € 99,- (Liu Jo via duifhuizen.nl), armband € 45,- (campsencamps.nl), oorbellen € 47,50 (lereveamsterdam.nl)

Veelzijdig vest

“Stijlvol én casual! Dit is nu typisch zo’n kledingstuk dat zich leent voor elke gelegenheid. Het heeft driekwartmouwen, valt losjes en je draagt het open. Het breisel van duurzaam biologisch katoen is lekker licht en zacht. Het vest is er trouwens ook in beige en geel.”

Glansrol

“Echt een topper uit de collectie van Mona, deze plissérok. Ik viel voor het lichte glansje in het materiaal én voor de kleuren! Ze lopen zo mooi in elkaar over, van okergeel, roze tot champagne en weer terug. De elastische band heeft prachtige goudglitter. Voor mij is dit shinen to the max!”

In topvorm “Moeilijk kiezen, tussen deze twee shirtjes van Taifun. Het T-shirt heeft een mooie flockprint met gebloemde look, de zachte jersey van GOTS-gecertificeerd biologisch katoen voelt zalig aan. Ik heb de winkel afgelopen jaar pas écht ontdekt. Nu ik er een paar items van heb, kom ik er elk seizoen terug. De pasvorm en kwaliteit zijn top! Taifun via gerryweber.com

Beha 70-105 E-O € 60,95 en slip maat M-4XL € 37,95 (elomilingerie.com) Oorbellen € 9,95 (zara.com) Horloge € 189,95 (Timex via zalando.nl) Vest maat 34-48 € 89,99 (Taifun via gerryweber.com) Ketting € 12,95 (zara.com) Tas € 109,90 (unisa-europa.com) Blazer maat 32-48 € 89,99 (soliver.nl) Zonnebril € 27,95 (Jeepers Peepers via zalando.nl) Slippers maat 37-42 € 39,99 (bristol.nl) Top maat 32-48 € 29,99 (soliver.nl) Rok maat 32-48 € 59,99 (soliver.nl)

Bikinitop maat 46-46 B-E € 54,95 en -slip maat 34-44 € 34,95 (beachlife.com) Oorbellen € 39,99 (Noelani via zalando.nl) Vest maat 34-48 € 89,99 (Taifun via gerryweber.com) Ketting € 34,99 (Noelani via zalando.nl) Shopper € 49,99 (esprit.nl) Handdoek € 49,99 (barts.eu) Zonnebril € 15,- (Vans via zalando.nl) Badpak maat S-XXL € 69,95 (beachlife.com) Sandalen maat 36-42 € 69,95 (tamaris.com) Overhemd maat L-4XL € 19,99 en short maat L-4XL € 19,99 (HM+ via hm.com)

Met studs

“Van een goede basic in je garderobe heb je altijd plezier. Zoals deze oranje crossbody tas van Liu Jo. De band is verstelbaar en alles wat je nodig hebt past er met gemak in. En dan die goudkleurige studs, zo gaaf! Als je niet van oranje houdt, ga je gewoon voor cognac of zwart.” Olé!

“De collectie van het Spaanse Bibi Lou is lekker eigenwijs. Zo fijn dat je er ook nog eens de hele dag pijnloos op kunt lopen. De vierkante neuzen maken de roze leren sandaaltjes stoer, en de gevlochten bandjes zorgen voor een stijlvolle touch. Ze zijn er ook in lichtblauw en zwart.”

Beha 65-85 A-E € 96,90 en slip maat 36-44 € 60,90 (nl-nl.mariejo.com) Oorbellen € 45,- (fossil.com) Armband € 45,- (fossil.com) Vest maat 34-48 € 89,99 (Taifun via gerryweber.com) Ketting € 55,- (fossil.com) Handgemaakte tas € 94,95 (The Jacksons via orangebag.nl) Sjaal € 29,99 (soliver.nl en zalando.nl) Suèdine jasje maat 38-46 € 79,99 (Cassis via paprika-shopping.nl) Sneakers maat 34½-43 € 80,- (vans.nl) Horloge € 29,95 (Casio via zalando.nl) Singlet maat XS-XXL € 26,95 (soakedinluxury.com) Rok maat 42-58 € 49,99 (Angel of Style via klingel.nl)

Badpak maat 42-62 € 49,99 (ullapopken.nl) Zonnebril € 30,95 (Jeepers Peepers via zalando.nl) Vest maat 34-48 € 89,99 (Taifun via gerryweber.com) Oorbellen € 51,- (Lavani Jewels via zalando.nl) Top maat 46-64 € 59,99 (ullapopken.nl) Tas € 99,90 (unisa-europa.com/nl) Jurk maat 32-48 € 36,99 (bonprix.nl) Espadrilles maat 35-42 € 109,90 (unisa-europa.com) Wikkelrok maat 42-60 € 29,99 (ullapopken.nl)

Productie en styling: Susan de Bruijn. | Fotografie: Sanne Tulp. | Haar en make-up: Carmen Zomers. | Assistentie styling: Lisa Gerth, Kayleigh Cornet.