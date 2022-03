Suzan: “Of ik het nu op een broek, jurk of rok draag: dit vest kan altijd”

De outfit

Vest maat 38-50 € 74,99 (Mona via klingel.nl). Jeans maat 42-56 € 109,- (yoek.nl). Bloes maat S-XXL € 59,95 (yestafashion.com). Laarzen maat 36-41 € 169,95 (Bonprix via omoda.nl). Oorbellen € 35,- (campsencamps.nl). Tas 24x28x 6 cm € 89,95 (micmacbags.com + travelbags.nl)

Lekker losjes

“Dit rechte vest met kelkkraag en kort aangeknipt mouwtje is open te dragen. Je ziet nog mooi de top of bloes eronder en hebt er lekker veel bewegingsvrijheid in. De stof is zacht en comfortabel met een fijn gerstekorrelpatroon. Een stijlvol extra laagje in warm dennengroen.”

Hoog in de taille

“Een mooie donkere jeans draag ik het liefst het hele jaar door. Deze is van Yoek, in de kleur dark indigo. De broek is ook verkrijgbaar in een lichte variant. Ik draag ’m met een vest of in combinatie met een wit oversized overhemd. Hij zit lekker hoog in de taille, zodat de band niet in de heupen of buik snijdt. De pijpen vallen recht, hoewel ze bij mijn lengte (1,69 m) vaak een beetje uitlopend lijken.”

Lekker geurtje

“Van een vriendin kreeg ik pas geleden een proefflesje Wasgeluk cadeau. Ik heb meteen online een proefset besteld om te ontdekken wat mijn favoriete geur is. Je giet het in het bakje voor de wasverzachter. Het wordt dan in de laatste spoelronde opgenomen en het geeft de was een heerlijke geur.” wasgeluk.nl

Beha 70-100 C-H € 84,90, slip maat 36-46 € 35,90 (primadonna.com) Armband € 45,- (campsencamps.nl) Suède tas € 99,90 (unisa-europa.com) Vest maat 38-50 € 74,99 (Mona via klingel.nl) Spijkerjasje maat 34-46 € 89,95 (tramontana.eu) Sjaal € 29,95 (tramontana.eu) Ketting € 65,- (campsencamps.nl) Spencer maat 36/38-52/54 € 34,99 (Dress in via klingel.nl) Laarzen maat 36-42 € 269,99 (joshv.com) Horloge € 12,99 (Even&Odd via zalando.nl) Spijkerrok maat 34-46 € 69,95 (tramontana.eu)

Beha 70-85 A-E € 76,90, slip maat 36-44 € 35,90 (nl-nl.mariejo.com) Horloge € 129,- (Tommy Hilfiger via brandfield.nl) Telefoontasje € 15,95 (zara.com) Vest maat 38-50 € 74,99 (Mona via klingel.nl) Sweater maat XS-XXL € 29,95 (zara.com) Overhemd maat 42-54 € 59,95 (exxcellent.nl) Jack maat L-4XL € 49,99 (H&M Plus via hm.com) Tas € 29,95 (zara.com) Sokken maat 37-41 € 11,- (Becksondergaard via debijenkorf.nl) Schoenen maat 36-42 € 119,99 (marutifootwear.com/nl) Traveltas € 39,95 (zara.com) Broek maat 42-54 € 59,95 (exxcellent.nl)

Altijd goed

“Het grove leer geeft deze tas echt karakter. Casual of chic, hij leent zich eigenlijk voor alle gelegenheden. Met genoeg ruimte voor alles wat ik maar wil meenemen. Ik heb nog een tip: behandel het leer regelmatig met een waterafstotend middel, dan blijft-ie superlang mooi.” Op stap

“Nonchalant met jeans of lekker stoer onder een mooie jurk! De hak van 9,5 centimeter lijkt hoog, maar zet de stappenteller maar aan, hoor. Door de stevige blokhak met rubberen zolen is de grip erg goed en loop je er met gemak de hele dag op rond.”

Beha 70-105 B-G € 39,95, slip maat S-5XL € 21,95 (lingadore.nl) Telefoontasje € 39,95 (bulaggi.com) Handtas € 79,95 (bulaggi.com) Vest maat 38-50 € 74,99 (Mona via klingel.nl) Sokken maat 35-42 € 17,- (falke.com) Vest maat 44-60 € 59,95 (yestafashion.com) Trenchcoat maat 40-54 € 69,99 (msmode.nl) Top maat 44/60 € 44,95, (yestafashion.com) Enkellaarsjes maat 36-42 € 109,99 (manfield.com) Horloge € 149,- (Carlheim via zalando.nl) Broek maat 32-50 € 19,99 (hm.com)

Beha 70-100 E-M € 58,95, slip maat M-4XL € 20,95 (elomilingerie.com) Oorbellen € 56,- (silsjewels.nl) Vest maat 38-50 € 74,99 (Mona via klingel.nl) Overhemd maat 42-64 € 39,99 (zizzi.nl) Jasje maat XXS-4XL € 69,99 (mango.com) Horloge € 109,90 (esprit.nl) Sjaaltje € 55,- (Flora Danica via zalando.nl) Bodywarmer maat 42-54 € 49,99 (Only Carmakoma via only.com) Chelseaboots maat 36-42 € 89,95 (tamaris.com) Tas € 84,95 (bulaggi.com) Jeans maat 44-60 € 87,95 (yestafashion.com)

Productie en styling: Susan de Bruijn | Fotografie: Sanne Tulp | Haar en make-up: Djolien de Kreij | Assistentie styling: Lisa Gerth, Kayleigh Cornet