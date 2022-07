Sylvia Hondelink (59): “Grappig, ik had iets blonds met krullen verwacht”

Sylvia Hondelink

• 59 jaar

• klantadviseur bij een zorgverzekeraar

• 20 jaar getrouwd met Eric

• 3 kinderen en 9 kleinkinderen

• lengte: 1,75 m

• kledingmaat: 42

“Ik vond het vreselijk om vijftig te worden, maar heb besloten om van mijn zestigste verjaardag een feestje te maken. Over een maand ben ik jarig en wat zou het mooi zijn als niemand gelooft dat ik zestig word! Dan trek ik de jurk aan die ik bij het huwelijk van mijn dochter droeg, met strak lijfje en wijde rok. Want inmiddels weet ik dat wijde gewaden niet echt afkleden.”

Inge van der Plas (55) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: ­INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een nieuwe boost en vooral een eigen personality. Inge over Sylvia “Sylvia’s haar is erg fijn, daarom koos ik voor een bob. Het was ook te lang: het hing ‘los’ van haar nek en daardoor leek het nóg fijner. Het oogt nu een stuk voller, ook door de donkere kleur. Een tip voor iedereen met fijn haar! Sylvia tekende haar wenkbrauwen altijd zelf bij met een potloodje, waardoor een vrij rechte lijn ontstond. Met de INGEbrows-pencil heb ik een mooi liftend effect aangebracht. Wat een prachtig verschil!”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor v­erschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Sylvia “Sylvia houdt van retro, dus leek het me leuk om dat in een ­modern jasje te gieten, in de vorm van ruitjes en andere grafische prints. Sylvia draagt weleens printjes, maar combineert ze dan met effen kledingstukken. Voor een verrassend effect hebben we verschillende prints gemixt, en kijk eens hoe goed dat haar staat! Samen met het getailleerde ­spijkerjasje wordt de retro look helemaal van nu.”

Jasje € 109,95 (Expresso), top met print € 25,99 (C&A), ruitjesbroek € 29,99 (Mango), ­plateausandalen € 135,- (Guess) Geruit jasje € 79,99 (Mango), singlet € 19,99 (H&M), flared jeans € 39,- (Anytime), haklaarsjes € 179,90 (Unisa), tas € 14,99 (C&A) Jumpsuit met print € 139,95 (Exxcellent), singlet € 19,99 (H&M), hakken € 99,99 (Steve Madden), gevlochten tas € 24,99 (C&A)

Een week later

“Wat een heerlijke dag was het, en wat een goede adviezen heb ik gekregen over hoe ik mijn kleding het best kan stylen. Bijvoorbeeld dat ik door het accent op mijn taille te leggen, mijn benen langer laat lijken. Ik moest wel even wennen aan mijn nieuwe kapsel, want ik had iets blonds met krullen verwacht. Een week later én veel complimenten verder vind ik het wel bij me passen!”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass) | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur en visagie Emma Hooij en Ilse de Keijzer | Fotografie: Jeannette Huisman | Tekst: Els Meyer | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en ILIA