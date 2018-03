Déze tas uit de jaren ’90 komt weer helemaal terug

Het zal niet de eerste keer zijn dat items die we terug in de tijd al droegen, vandaag de dag weer helemaal hip is. Zo geldt dat ook voor dit schattige bubbeltasje. Ken je ‘m nog?

Vergeet de flamingoluchtbedden: deze opblaasbare flamingotas is véel leuker.

1998

We zijn met deze trends back in the days toen je met je opblaasbare tas door de speelhoek denderde. Normaal gesproken bestaat er een kans dat je oude kleding of accessoires nog ergens achterin de kast hebt bewaard, en nu weer uit de kast kunt vissen, maar de kans dat dat het geval is bij de tasje is natuurlijk héel klein. Wist jij veel dat ontwerpers als Mary Katrantzou híer iets in zouden zien.

Prijs

Voordat je begint te blazen, moet je eerst €419 neertellen voor de walvisclutch, of €455 voor de flamingotas. Nog even sparen dus…

https://www.pinterest.com/pin/355925176795651113/[/pinterst]

Toch liever een leren tas (mét bijpassende portemonnee)?

Bron: laiamagazine.com. Beeld: iStock