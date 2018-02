Op déze 5 plekken vervaagt een tattoo het snelst

Een tattoo laat je in principe zetten om er voor eeuwig tegenaan te kijken. Je ontkomt er alleen niet aan dat ‘ie op een gegeven moment vervaagt.

Wil je voorkomen dat je binnen de kortste keren weer op de stoel van de tatoeëerder moet ploffen? Denk dan vóór je de tatoeage neemt goed na over de plek waarop je ‘m wilt laten zetten – en waar vooral niet. Wij helpen een handje.

Dít zijn de populairste tattoos in Nederland:

Tattoo moet genezen

Ieder plekje op je lichaam reageert weer anders op een tattoo. Eigenlijk is het een litteken dat is opgevuld met inkt. En die wond moet helen. Daarom wordt geadviseerd om ‘m goed in te smeren met bijvoorbeeld Bepanthen, er zeker drie weken mee uit de zon te blijven en ook niet te gaan zwemmen. Maar na die drie weken, is de tattoo nog lang niet volledig genezen – dat kan nog wel een jaar duren.

Op de ene plek vervaagt een tatoeage sneller dan op een andere plek, en dat verschilt ook per persoon. Maar over het algemeen zijn er vijf plekken waarvan de kans groot is dat je al snel weer naar de tattooshop terug moet om de boel te laten bijwerken:

1. Tattoo op je hand en/of vingers

Je handen en vingers heb je bijna overal bij nodig en was je als het goed is ook nog eens meerdere keren per dag. Het gaat je dus niet lukken om een tattoo op die plek volwaardig te laten helen. En dat heeft zijn gevolgen voor het uiteindelijke resultaat. Zo kunnen de lijnen vervagen en kan de tattoo verkleuren. Zeker aan de binnenkant en zijkant van je handen hecht inkt niet goed genoeg.

2. Tattoo op je pols

De huid rondom je pols is constant in beweging. Daardoor kan het niet goed helen. Daarbij leun je vaak automatisch met je pols op bijvoorbeeld een balie of autostuur. Je vers gezette tatoeage wordt daardoor blootgesteld aan bacteriën, wat de heling van je tattoo geen goed doet. Een tattoo op een pols moet vaak nog meerdere keren getatoeëerd worden om ‘m donker van kleur en egaal te houden.

3. Tattoo op je voeten

Op je voeten vindt veel wrijving plaats, doordat je natuurlijk bijna altijd sokken en schoenen aanhebt. Of je ‘m nu op je enkel, op je teen, op je hiel of aan de zij- of bovenkant van je voeten wilt: de kans zit er dik in dat je al snel neerkijkt op een vervaagde tattoo. Bij een voettattoo is het extra belangrijk om schone sokken en schoenen te dragen, om een infectie te voorkomen.

4. Tattoo achter je oor

Inkt hecht niet zo goed op de huid achter je oor. Je moet ook nog eens goed oppassen met wat voor haarverzorging je gebruikt. Sommige shampoos en haarlakken kunnen de tattoo namelijk irriteren, dat uiteraard effect heeft op het uiteindelijke resultaat. Ook heb je vaak een telefoon aan je oor, die barst van de bacteriën en zo een infectie uit kan lokken.

5. Tattoo op je elleboog

De elleboog is sowieso een moeilijk plekje om te tatoeëren. Die is namelijk gerimpeld en constant in beweging, waardoor de genezing trager verloopt. Je elleboog is een kwetsbaar stukje lichaam, dat snel open ligt als je valt. En eh, hoe vaak stoot jij je elleboog wel niet? Daarbij schijnt je elleboog laten tatoeëren pijnlijker te zijn dan een andere plek. De genezing duurt langer dan bij andere tattoos en na de sessie kan het nogal pijnlijk en stijf aanvoelen.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Tattoocare, Sin on skin. Beeld: iStock

Vind je tattoos maar niks? Met make-up kun je jezelf ook prachtig versieren 😉 Check deze fijne producten eens: