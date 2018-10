Déze 4 soorten tattoos ga je in 2019 heel veel zien

Tattoos zijn een uiting van jezelf. Soms met een diepere betekenis, soms omdat je het simpelweg mooi vindt. Hoe je het ook wendt of keert, je wilt dat je tattoo mooi en toch ook een beetje in is. En daar kun je soms best een beetje inspiratie voor nodig hebben.

Dus bij deze sommen we een aantal tattootrends van 2019 voor je op. Of ze een goed idee zijn zul je zelf moeten bepalen. Maar gelukkig zijn er enkele ontwerpen die én populair zijn én waarbij de kans miniem is dat je er ooit spijt van zult krijgen. Althans, dat beweert tatoeage-artiest Sarah Ricciardone van Monarch Tattoo Studio.

1. Dieren

Zo beweert Sarah tegenover Daily Mail dat we steeds vaker getatoeëerde dieren voorbij zullen zien komen. Herten, leeuwen, tijgers, maar ook een combinatie met een gezicht en een gevederde hoofdtooi.

2. Unieke palmboom

Palmboom-tattoos worden volgend jaar in een ander jasje gestoken: klein en op een unieke plek. Twee palmboompjes op je vingers? Leuk!

3. Mandala’s

Mandala’s zijn cirkelvormige figuren met symmetrische elementen. Het woord mandala komt uit de Tibetaanse kunst en betekent letterlijk ‘magische cirkel’ of ‘magisch wiel’. De delen in de cirkel geven een bepaalde balans weer. Elke mandala draagt een bepaalde symboliek uit, met zijn eigen vorm, lijn en ritme. Tropisch en heel strak.

4. Underboob

Juist ja, deze tattoo hoort onder je borsten. Wat een tattoo echt sexy maakt, is niet altijd de inkt zelf, maar ook de plek waar je ‘m laat zetten. Je moet ervan houden, want het is een opmerkelijke plaats. Ook deze tatoeage kun je uiteraard zo minimalistisch of groot laten plaatsen als je zelf wilt.

