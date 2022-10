Te vroeg voor een winterjas? De bodywarmer is de perfecte (hippe!) tussenoptie

De winter is nog niet begonnen, dus om te voorkomen dat je het over een maand of twee koud hebt, kun je beter nog even wachten met het dragen van een winterjas. Maar ja, die zomerjas begint nu toch wel echt te fris te worden. De tussenjas kennen we allemaal en is inderdaad heel fijn voor deze tijd van het jaar, maar als je er dit najaar bij wil lopen volgens de laatste trends dan draag je de komende weken geen jas, maar een bodywarmer. Hij is terug!

Zo draag je de bodywarmer volgens de laatste trends

De bodywarmer draag je op wat warmere dagen over een trui en op wat frissere dagen over een trenchcoat of zelfs over een wat dunnere mantel. En nee, dan zie je er echt niet uit als een wandelaar op een lange trektocht. Door dit hippe mode-item op de juiste manier te combineren is-ie juist heel stijlvol. Hoe? Over een pak, met een rok en hoge laarzen of op een wijde broek. Kijk maar:

De leukste bodywarmers voor deze herfst

Is de bodywarmer voor jou ook de perfecte tussenoplossing? Wij zetten de leukste modellen voor je op een rijtje:

Vorig jaar zo'n hippe doorgestikte jas aangeschaft? Ook dit model zien we deze herfst weer veel terug. Liselotte laat zien hoe je 'm draagt: