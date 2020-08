Wie niet bang is om een nieuwe schoenentrend uit te proberen kan komende maanden haar hart ophalen. Na de succesvolle comeback van Crocs zijn teenschoenen helemaal je-van-het als het aan modehuis Balenciaga ligt. Je weet wel, een soort waterschoen die je normaal gesproken inpakt als je naar Frankrijk op vakantie gaat.

Geheel nieuw is deze tenen, eh… schoenentrend niet. Eerder bracht het Franse modehuis Maison Margiela al de beroemde én beruchte Tabi schoen uit (zie hier). Maar Balenciaga gaat nu nog een stapje verder. Waar dit model vooral gebruikt wordt voor outdoor sporten, moet het nu een mode-item worden.

De vraag is of je deze teenschoenen daadwerkelijk in Nederland op straat ziet, maar het valt niet te ontkennen dat de schoenen van Balenciaga de afgelopen jaren als warme broodjes over de toonbank gingen. Wie weet dat het Franse merk ook dit bijzondere ontwerp aan de man weet te brengen.