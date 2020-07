9 tekenen dat je je haar al tijden op de verkeerde manier borstelt

Je zou misschien zeggen dat het borstelen van je haren niet heel moeilijk is. Gewoon de borstel erdoor halen, is misschien wat je al jaren doet. Toch kun je meer fout doen dan je denkt.

Zo kan de manier van borstelen je prachtige lokken schaden.

“Het is zorgwekkend om te zien hoeveel vrouwen hun haar verkeerd borstelen en onnodig haar beschadigen”, zegt Shaun Pulfrey, oprichter van Tangle Teezer, tegen Tyla. Volgens hem is het ongeacht de haartextuur belangrijk om een goede, maar vooral zachte haarborstel te gebruiken.

1. Nog nat

Je borstelt je haar terwijl het nog nat is. Dit kun je beter niet te vaak doen, want nat haar is een stuk kwetsbaarder en kan dus ook makkelijker breken. Je kunt beter je haren eerst laten drogen, voordat je met de borstel in de weer gaat.

2. Te hard

Je borstelt té hard, waarschijnlijk om zo snel mogelijk klaar te zijn of om grote klitten te verwijderen.

3. Van wortel tot punten

Je borstelt vanaf de hoofdhuid naar beneden. Op die manier wordt je haar overmatig belast, waardoor je sneller last zult hebben breuken of zwakke en beschadigde punten. Je loopt zelfs het risico om je haarzakjes eruit te trekken. Begin daarom een paar centimeter vanaf je hoofdhuid met borstelen en doe het vooral langzaam.

4. Versleten

Je gebruikt een oude en versleten haarborstel. Je haarborstel bevat meer vuiligheid dan je denkt: losse haren, restjes mousse, droogshampoo of haarlak komen keer op keer opnieuw in je haar terecht als je met een oude, vieze borstel je haar kamt. En daar krijg je snel vet haar van. Net als je make-up kwasten moet je ook je haarborstel minstens 1 keer per week schoonmaken, anders kunnen de borstelharen verstopt raken met haren en productresten. Niet zo fris als je net hebt gedoucht en je haren er opnieuw mee borstelt. En koop ook regelmatig een nieuwe, want een versleten kan je haar ook beschadigen. Zó weet je wanneer het tijd is voor een nieuwe haarborstel.

5. Verkeerde borstel

Je gebruikt een borstel die niet specifiek bedoeld is om te ‘ontwarren’. Dit wordt ook wel een ‘peddelborstel’ genoemd. Ze zijn ideaal om je haar glad te strijken (tijdens of na het föhnen), maar niet om klitten eruit te halen. Gebruik je ‘m wel daarvoor, dan is de kans op schade erg groot.

6. Delen

Je deelt je haarborstel met anderen. Pas daar mee op, want mocht jij last hebben van haaruitval, dan kan je dat met jouw borstel overgeven aan iemand anders. En het ergste is nog wel: je kunt er vervelende ziektes zoals schurft, staphylococcus aureus-infecties mee overbrengen.

7. Geen specifieke borstel

Je gebruikt geen haarborstel die speciaal is gemaakt voor jouw haartype. Iemand met een dikke bos krullen heeft een hele andere haarstructuur dan iemand met dun, stijl haar. Kijk daarom goed welke borstel je koopt en of hij geschikt is voor jouw haar. Hier lees je welke borstel het beste is voor jouw haartype of kapsel.

9. Altijd dezelfde

Je gebruikt voor alles dezelfde haarborstel, dus zowel kammen, ontwarren als föhnen. Ook dit is niet zo slim, want er bestaan niet voor niets verschillende borstels. Je gebruikt tenslotte ook niet je foundationkwast om je blush aan te brengen.

Last van statisch haar? Met déze borsteltruc kom je er vanaf:

