Deze truien-trend past perfect bij de koude temperaturen

Werp je 1 blik naar buiten, dan aarzel je waarschijnlijk niet om stante pede een warme trui aan te trekken. En de dag erna, en de dag erna… Vind je het daarom zo langzamerhand saai worden om elke dag een trui te dragen? Dan kan deze trend je misschien inspireren.

Want ook qua truien is er genoeg variatie.

Hallo comfort

Zo is er de polo-trui. De naam verraadt het al: een polo maar dan de gebreide variant met lange mouwen. Ook fijn: je kunt ‘m oversized dragen met bijvoorbeeld een blouse eronder (extra warm!).

In modeland zien we vooral de korte gebreide variant of het nauwsluitende model. Maar met een lekkere wijde zit je ook helemaal goed. En zo ziet dat er dan uit:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Babba C Rivera (@babba) op 9 Dec 2019 om 5:45 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Elizabeth Cardinal Tamkin (@elizcardinal) op 13 Nov 2019 om 8:55 (PST)

Warm en toch stijlvol, we zeiden het je. Hier shop je een aantal leuke exemplaren:

Shop je zo’n hippe nieuwe trui, dan wil je natuurlijk niet dat-ie gaat pluizen. Zo voorkom je dat:

Plus een aantal stijlvolle sieraden, et fini is je look:

