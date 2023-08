Thea (64): “Met mijn prothese is leuke schoenen vinden een uitdaging”

Thea Bongers

• 64 jaar

• doet vrijwilligerswerk

• woont 30 jaar samen met Willem

• lengte: 1,68 m

• kledingmaat: 38-40

Thea

“Mijn buurvrouw gaf me op toen ze zag dat Libelle een oproep deed voor mensen met een beperking. Wat leuk dat ik werd uitgekozen! Op mijn zeventiende onderging ik een beenamputatie. Ik laat me zo weinig mogelijk leiden door mijn beperking en heb zelfs als skiër meegedaan aan de Paralympics. Ik kijk liever naar wat wél mogelijk is. Schoenen vinden is altijd een uitdaging. En skinny broeken zijn geen gezicht met mijn been.”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Thea “Thea gaat altijd naar een krullenkapper, maar ik vind dat haar kapsel te veel in plukjes is geknipt. Door de bovenlagen langer te laten en de pony wat korter te knippen, blijft de krul op de juiste plekken mooi vol. De rode kleur staat haar goed. Met highlights heb ik het wat lichter gemaakt, dat staat zachter in haar gezicht. Thea houdt niet van lipstick, maar bij smalle lippen is het wel zo mooi om de mond in te kleuren met een verzorgende lipstick. De Ilia Hydrating Lip Balm kleur Lady heeft een warme kleur.”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Thea “Thea is een vrolijk persoon en houdt van kleurrijke, vrouwelijke en sportieve kleding. Ik heb een prachtig lila pak voor haar meegenomen. Dat wilde ze altijd al eens proberen, maar ze had geen idee hoe ze het kon combineren. In de nazomer kun je er een hemdje onder dragen en in de winter een trui of bloes. Een outfit wordt interessant met een accentkleur, accessoires of leuke schoenen. Kijk maar hoe de lila sneakers de jurk meteen opfrissen.”

Jurk € 199,- (Coster Copenhagen), schoenen € 29,99 (Graceland via vanHaren), tas € 25,95 (Zara) Jasje € 165,- en broek € 130,- (Sézane), singlet € 15,99 (H&M), schoenen € 99,95 (Mexx) Gebreide trui € 79,90 (Armedangels), midi-rok € 99,95 (Vanilia), sneakers € 140,- (Veja), tas € 45,95 (Zara)

Een week later

“Het was heel speciaal dat zo veel mensen bezig waren met hoe ik me aan het einde van de dag op m’n mooist kon presenteren. En wat zag ik er stralend uit in de kleding die voor mij was uitgezocht, met de mooie make-up en mijn volle krullenbos. Inge en de visagisten zijn ware kunstenaars.”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass) | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, | kleur en visagie: Floor Wiebrens, Anas Aizzedin, Sylvana Blikman | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en ILIA | Fotografie: Jeannette Huisman.